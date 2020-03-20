صور.. الانتهاء من تطهير وتعقيم مسجد أبو الحجاج بالأقصر وغلق الضريح

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ مبارك على إمام مسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري الأشهر فى محافظة الأقصر، أنه تم على مدار الساعات الماضية العمل على قدم وساق فى عمليات التعقيم والتطهير المستمرة داخل مساجد الأقصر حفاظاً على سلامة المصلين، حيث تم إنهاء أعمال تعقيم المسجد وغلق الضريح بناءاً على تعليمات وزارة الأوقاف، وتبقى فقط المسجد الذي يفتح في موعد كل صلاة ويغلق بعدها مباشرةً، وذلك في ظل ما تمر به البلاد من انتشار مرض "فيروس كورونا" وبناءاً على التعليمات الواردة من قبل وزارة الأوقاف ومن قبل توجيهات فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، والذي قاد بحملة مكبرة في تعقيم وتطهير داخل المساجد خلال الأيام الماضية.

وأضاف الشيخ مبارك على إمام مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري لـ"اليوم السابع"، أنه أشرف برفقة العاملين بالمسجد على عمليات التعقيم والتطهير للمسجد داخلياً حرصاً على سلامة رواد المسجد، وذلك في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال "فيروس كورونا" من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.

وكان قد أصدر وزير الأوقاف عدة تعليمات للمساجد بكافة أنحاء الجمهورية ضمن الإجراءات الإحترازية لمكافحة "فيروس كورونا"، شملت غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء ، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، والمساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وتكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.

وكان قد صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم إبلاغ الأئمة والعاملين بالمساجد بعدة قرارات وتشمل ما يلى:- (قصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وألا تزيد خطبة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد - مع التنبيه على الأئمة بالمساجد التى بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم فى صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتحديد الأماكن المفتوحة التى تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الدينى بالوزارة).