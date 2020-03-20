صور.. استمرار تطهير المساجد وأماكن التجمعات بأحياء بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا

الإسكندرية - جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية ، أعمال التطهير والتعقيم ، ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية ، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد ،

شن حى العامرية ثان برئاسة محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان ، حملات مكثفة بتطهير المساجد وأماكن الصلاة بالرش بجهاز الرزاز الجامبو ، وتم تطهير الجامع الكبير بالكينج والجامع الأزهر ى وشارع السوق ومنطقة الناصرية وتم تطهير مبنى الحى.

ووفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط؛ تم تطهير وتعقيم واسعة لمبني حي وسط ، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي بمعرفةفريق من إدارة النظافة بالحي.

حيث تم تطهير وتعقيم مبني المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي ، مكتب تحصيل الرسوم ، مكتب مراقبة الوقت؛، قاعة الإجتماعات، الممرات، السلالم، ومكاتب ومداخل الحى.

و فى حي ثان المنتزه قام الحى تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي ، ومختلف الجهات المعنية بنطاق الحي ، بأعمال التعقيم ، وتعليق المنشورات الإرشادية ، بعدد من المساجد بنطاق الحي ضمن إجراءات الوقائية الإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة العامة ، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز مدير إدارة أوقاف المنتزه.

وأكدت مديرية الشباب و الرياضة بالاسكندرية ، على الاستمرار فى أعمال تعقيم مبنى المديرية و مراكز الشباب التابعة لها ، و أكدت على الاستمرار فى أعمال التطهير يوميا حتى يتم الانتهاء من تطهير كافة مراكز الشباب و الاندية الشعبية مع الالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساء من كل يوم حتى نهاية شهر مارس.



اعمال التطهير



التعقيم



تطهير المساجد 2



تطهير المساجد_1



تطهير اماكن الصلاة



قاعات التجمعات



قاعة الجيم



مبنى الشباب و الرياضة