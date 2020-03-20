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صور.. استمرار تطهير المساجد وأماكن التجمعات بأحياء بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 11:30 م
صور.. استمرار تطهير المساجد وأماكن التجمعات بأحياء بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا جانب نت أعمال التطهير
الإسكندرية - جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية ، أعمال التطهير والتعقيم ، ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية ، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد ،

شن حى العامرية ثان برئاسة  محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان ، حملات مكثفة بتطهير المساجد وأماكن الصلاة بالرش بجهاز الرزاز الجامبو ، وتم تطهير الجامع الكبير بالكينج  والجامع الأزهر ى وشارع السوق ومنطقة الناصرية وتم تطهير مبنى الحى.

ووفقا لتوجيهات العميد  فادي وديع رئيس حي وسط؛ تم تطهير وتعقيم واسعة لمبني حي وسط ، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي بمعرفةفريق من إدارة النظافة بالحي.

حيث تم تطهير وتعقيم مبني المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي ، مكتب تحصيل الرسوم ، مكتب مراقبة الوقت؛، قاعة الإجتماعات، الممرات، السلالم، ومكاتب ومداخل الحى.

و فى حي ثان المنتزه قام الحى  تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي ، ومختلف الجهات المعنية بنطاق الحي ،  بأعمال التعقيم ، وتعليق المنشورات الإرشادية ، بعدد من المساجد بنطاق الحي ضمن إجراءات الوقائية الإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة العامة ، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز مدير إدارة أوقاف المنتزه.

وأكدت مديرية الشباب و الرياضة بالاسكندرية ، على الاستمرار فى أعمال تعقيم مبنى المديرية و مراكز الشباب التابعة لها ، و أكدت على الاستمرار فى أعمال التطهير يوميا حتى يتم الانتهاء من تطهير كافة مراكز الشباب و الاندية الشعبية مع الالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساء من كل يوم حتى نهاية شهر مارس. 

 

اعمال التطهير
اعمال التطهير
التعقيم
التعقيم

 

تطهير المساجد 2
تطهير المساجد 2

 

تطهير المساجد_1
تطهير المساجد_1

 

تطهير اماكن الصلاة
تطهير اماكن الصلاة

 

قاعات التجمعات
قاعات التجمعات

 

قاعة الجيم
قاعة الجيم

 

مبنى الشباب و الرياضة
مبنى الشباب و الرياضة

 

مساجد الاسكندرية
مساجد الاسكندرية

 

 

 


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