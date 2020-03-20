صور.. إغلاق جميع المقاهي والمطاعم والملاعب الرياضية فى البياضية بالأقصر لمكافحة "كورونا"

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه كلف قيادات المجلس على مدار الساعات الماضية بالمرور على المدينة والقرى التابعة لها بدءاً من سريان مواعيد غلق المقاهي والمطاعم والتأكد من غلقها، وكذا الملاعب الرياضية ومراكز الشباب، حيث وجه رئيس المدينة بأهمية الحرص على عدم تجمع المواطنين فى أماكن مغلقة تجنباً للتعرض للإصابة والعدوى، مشدداً على أن هذه الإجراءات التى تتم هى فى الأساس لصالح المواطنين وحتى لا تزيد نسبة الإصابة من جراء التجمعات، كما يناشد المواطنين على الحرص على إتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالنظافة الشخصية، وعلى الجميع الحرص على الإلتزام بها.

وكانت قد شهدت مدينة الأقصر فى اليوم الأول لقرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي وأماكن التجمعات من السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً، حملات لقيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، ومدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف، ينظمون حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات والمحلات المختلفة، طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حتى الآن وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020.

وفى هذا الصدد شنت سلطات مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، مساء أمس الخميس، حملة موسعة على المقاهي والمولات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يومياً من 7 مساء لـ 6 صباحا، حتى 31 مارس الجارى.



إغلاق جميع المقاهى والمطاعم والملاعب الرياضية فى مدينة البياضية



إغلاق جميع المقاهى والمطاعم والملاعب الرياضية فى مدينة البياضية