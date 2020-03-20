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صندوق مكافحة الإدمان يكرم أمهات المتطوعين ويعلن الأسماء إلكترونيا بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 02:48 م
صندوق مكافحة الإدمان يكرم أمهات المتطوعين ويعلن الأسماء إلكترونيا بسبب كورونا نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي  عن تكريم أمهات المتطوعين لدى الصندوق ممن قاموا بتنفيذ المبادرات التوعوية حول خطورة تعاطى المخدرات على مدار عام في كافة محافظات الجمهورية ، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق  ،وانه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد سيتم إعلان أسماء الأمهات المكرمات الكترونيا عن طريق صفحة الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والتي يصل عدد المتابعين لها إلي ما يقرب من 2 مليون متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب، وذلك  تجنبا لأى تجمعات و كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
 
 
جاء تكريم الصندوق لأمهات المتطوعين هذا العام   تحت شعار " امي يا ملاكي"  ضمن أعياد الأم ، تقديرا لجهودهم وإيمانهم برسالة الصندوق وتشجيعهم المستمر  لأبنائهم المتطوعين لدى الصندوق ، خاصة وانه يوجد لدى الصندوق ما يقرب من 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية ويقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعية حول خطورة تعاطي المخدرات للعديد من الفئات ،وتم اختيار 5 أمهات لأفضل 5 متطوعين من كل محافظة على مستوى الجمهورية لتكريمهم  نظرا لاجتياز أبنائهم المتطوعين البرامج التوعوية بمهارة كبيرة  وأن من ضمن شروط الاختيار، هو أن يكون المتطوع شارك بنسبة لا تقل عن 90% من أنشطة الصندوق ومشهود له بحسن السلوك والخلق وأن لا يقل سن الأم عن 45 عاما  ولها  قصة كفاح وعطاء ومؤمنة برسالة الصندوق  .
 
عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان
 
 
ويقوم  المتطوعين لصدى الصندوق  بتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات التوعوية المختلفة حول خطورة تعاطى المخدرات على مدار العام منها  منها  مبادرة " مصلحتك"  للموظفين  حيث تم توعية  100 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة بأضرار المخدرات  ومبادرة  "توصل بالسلامة" للسائقين  وتم توعية 200 ألف سائق  بخطورة الإدمان  بالمحافظات المختلفة، علاوة على مبادرة " خدعوك فقالوا" وتم توعية 300 ألف عامل مهني  وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات ،من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة ،واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض بجانب إطلاق العديد من المبادرات الآخرى بالأعياد والمصايف ودور الأيتام ، وأيضا تنفيذ  عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية  داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات . 
 
 
 
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  كان قد أعلن عن  اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعى والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

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