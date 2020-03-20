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صفحة مزيفة تنتحل صفة خالد صلاح على "فيس بوك"

الجمعة، 20 مارس 2020 01:03 ص
صفحة مزيفة تنتحل صفة خالد صلاح على "فيس بوك" الكاتب الصحفى خالد صلاح

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استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اسم وصفة الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، وتحذر المؤسسة قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة المزيفة الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنتحل اسم خالد صلاح.

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والحساب المذكور مزيف، والحساب الرسمى للكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هو https://www.facebook.com/K.Sala7 ، وليس له أى حسابات أخرى، وسيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مدشنى تلك الحسابات المزيفة.

وأهاب اليوم السابع بجميع المواطنين عدم تداول أى بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحرى الدقة، فى تداول أى بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، ولن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أنه دأبت بعض الصفحات المجهولة مؤخرًا، والتى يستتر وراءها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية على استغلال اسم اليوم السابع لترويج الشائعات ونشر الأكاذيب بهدف ضرب استقرار الوطن والمساس بأمنه.


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