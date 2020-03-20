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صحة دمياط ترد على شائعة انتشار فيروس كورونا بالمحافظة بنشر نتائج العينات

الجمعة، 20 مارس 2020 11:47 ص
صحة دمياط ترد على شائعة انتشار فيروس كورونا بالمحافظة بنشر نتائج العينات وزارة الصحة
دمياط عبده عبد البارى

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أصدرت مديرية الصحة بدمياط بيانا بشأن تعامل مديرية الصحة مع كل الأحداث الجارية بمنتهى الشفافية والوضوح وبشأن ما تم نشره على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيما يخص مستشفى دمياط العام.

وأكدت مديرية الصحة بدمياط عدم صحة ما تم الترويج له من انتشار إصابة الفريق الطبي بالمستشفى بفيروس كورونا وغلق المستشفى وعزل الفريق الطبي بالكامل.

وقالت مديرية الصحة بدمياط: "من منطلق حرصها على إعلان الحقائق واضحة جلية أن ما حدث بالأمس هو أنه تم التأكيد المعملي لإصابة إحدى الممرضات العاملات بالمستشفى بالفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة بنقلها إلى مستشفى العزل عن طريق الإسعاف".

وتابعت المديرية: أنه تم استغلال الحدث من قبل البعض لإثارة اللغط والبلبلة وترويج الإشاعات والأكاذيب والتي وصلت بالبعض إلى ادعاء غلق المستشفى وعزل الفريق الطبي بالكامل، مؤكده أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بكل دقة وسحب العينات اللازمة من الفريق الطبي المخالط والتي جاءت نتيجتها بسلبية كل العينات المسحوبة".

واهابت مديرية الصحة بدمياط من أهالي دمياط الكرام التعامل الحصري مع المديرية في كل ما يصدر من بيانات وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي لا هدف لها سوى زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعددا من المواقع الالكترونية قد نشرت فيديوهات لنقل ممرضة مصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى العزل مصحوبة بتصريحات عن استهتار المديرية فى التعامل مع الازمة.

 

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