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"صحة الشرقية" تغلق سوق الجمعة بمدينة العاشر من رمضان.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 02:38 م
"صحة الشرقية" تغلق سوق الجمعة بمدينة العاشر من رمضان.. صور غلق سوق العاشر من رمضان
الشرقية - إيمان مهنى

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أغلقت مديرية الصحة بالشرقية سوق الجمعة بمدينة العاشر من رمضان والذي يقام علي يومين ويمتد  في ثلاث مجاورات " كير هاوس ، 39 ، ابني بيتك "، ويتردد عليها عشرات الالاف أسبوعيا، كما اعدمت 200 كيلو اغذية فاسدة .

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة ، حملة علي مدينة العاشر من رمضان، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية ، ومكتب أغذية العاشر،  لمتابعة غلق سوق الجمعة بالمدينة، والذي يعد من أكبر وأضخم الأسواق بالمحافظة ويستمر لمدة 48 ساعة بدأ من يوم الخميس وحتي مساء يوم الجمعة، كما تم المرور علي سوق المجاورة 39، وسوق كيرهاوس، وسوق الحي 16، وسوق ابني بيتك، وقامت الحملة بإخلاء جميع السويقات ، والتأكد من عدم وجود تجمعات نهائياً، كما تم إخلاء سيارات بيع الأغذية المتنقلة من أماكن الأسواق ، وقام وكيل الوزارة بتفقد المنشآت الغذائية الأخري، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها ، ووجه بوضع فواصل بين المحال الغذائية ومحال الطيور القريبة من بعضها حفاظاً علي الصحة العامة ، وقدم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، وأصحاب المنشآت الغذائية، والتنبيه عليهم بالمحافظة علي ترك مسافة متر علي الأقل بين كل مواطن وآخر أثناء الإقبال علي شراء المنتجات الغذائية داخل المنشآت ، كما قامت الحملة بإعدام 200 كجم لحوم لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأنه تم الإخلاء بجهود مكثفة من الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وشرطة المرافق، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ علي المواطنين بغلق الأسواق والسويقات للحد من التجمعات، لتجنب انتشار العدوي من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد .

 

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