"صحة البحر الأحمر": تطهير 31 من دواوين المصالح الحكومية و16 منتجعا سياحيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالقيام بأعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

وأكدت المديرية فى بيان لها اليوم أن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، والفرق بالإدارات الصحية بالغردقة وغارب وسفاجا ومرسى علم والقصير والشلاتين للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وقامت الفرق بتطهير مدارس راس غارب، ومساجد مرسى علم والقصير وسفاجا والشلاتين حيث قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 15 منتجع سياحى بالغردقة وسهل حشيش ومبنى الأحوال المدنية ومكتب الخبراء وبنك الدم وجهاز شئون البيئة والأمن المركزى وكلية التربية والمدينة الشبابية وحى الشمال والسوق وقرية الصيادين.وبمدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم قسم الشرطة ومجلس المدينة ومدرسة العبور ومدرسة السادات، وبمدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم السجل المدنى وقسم الشرطة والمسجد الكبير والمسجد الإسلامى والشهر العقارى والمحكمة.

وبمدينة القصير تم تطهير وتعقيم إحدى المنتجعات السياحية وقسم الشرطة ومسجد السنوسى والمقرات الأمنية والشوارع المحيطة، وفى مرسى علم تم رش وتطهير وتعقيم المسجد بالسوق ومسجد النجع البحرى والمركز الإسلامى ومصلى الموقف.وبمدينة الشلاتين تم رش مسجد أبو بكر الصديق والسوق الدولى ومجلس المدينة ومستشفى الشلاتين المركزى، بالإضافة إلى عمل حملات توعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية.

وأكد مدير الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء عمليات التعقيم بشكل دورى وبصورة مستمرة، ويتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية فى كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحى والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطنى المحافظة.أضاف مدير الصحة أنه تم وضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ودور العبادة والأماكن الحيوية وعملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة.

جانب من أعمال التطهير بالبحر الأحمر



جانب من أعمال التطهير بالبحر الأحمر



جانب من أعمال التطهير بالبحر الأحمر



جانب من أعمال التطهير بالبحر الأحمر



جانب من أعمال التطهير بالبحر الأحمر



جانب من أعمال التطهير بالبحر الأحمر

جانب من أعمال التطهير بالبحر الأحمر



جانب من أعمال التطهير بالبحر الأحمر