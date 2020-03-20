شباب قطور يشاركون فى تطهير المساجد ومحطة القطار والمصالح الحكومية.. صور

الغربية – مصطفى عادل

حرص العشرات من شباب مركز قطور بمحافظة الغربية، على المشاركة فى حملة تطهير المساجد ومركز شرطة قطور وفرع التأمين الصحي والعيادة الشامة ومحطة السكة الحديد.

وتطوع عدد من أبناء القرية لشراء الكلور والمطهرات والفنيك وتجهيز ماكينات الرش، وشراء كمامات للشباب المتطوعين، وقام الشباب بالتنسيق فيما بينهم، ورش المساجد وتنظيف دورات المياه بها، وتطهير مركز الشرطة، وفرع التأمين الصحي والعيادة الشاملة.

ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا من أبناء القرية، وأكدوا على تواصل أعمال الحملة خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رفع حالة الاستعداد القصوى واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة كورونا ، حيث انتشرت فرق لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودور العبادة بمراكز المحافظة .

وأوضح محافظ الغربية ، أنه تم تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة و 199 مسجد على مستوي مراكز المحافظة، و 5 كنائس، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وعدد من المستشفيات، والوحدات الصحية والمحلية بميت حبيب بسمنود، بمشاركة فرق من الأطباء والمعاونين البيطريين بالمحافظة،

وأضاف ، أنه تم رفع جميع سجاد المصلين بمسجد سيدى أحمد البدوي ، واستبداله بسجاد جديد، ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ولضمان أعلي مستويات الوقاية والحماية .

من ناحيه اخرى اصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهات عاجله لرؤساء المدن والاحياء بتغليظ العقوبات علي اصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر الجزئي من السابعه مساء وحتي السادسه صباح اليوم التالي.

كما شدد المحافظ علي تكثيف المرور علي اصحاب هذه المنشآت ومحاسبه كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتي يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ علي التنبيه علي أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.



شباب قطور يشاركون فى تطهير وتعقيم المساجد ومحطة القطار والمصالح الحكومية



شباب قطور يشاركون فى تطهير وتعقيم المساجد ومحطة القطار والمصالح الحكومية



شباب قطور يشاركون فى تطهير وتعقيم المساجد ومحطة القطار والمصالح الحكومية



شباب قطور يشاركون فى تطهير وتعقيم المساجد ومحطة القطار والمصالح الحكومية



شباب قطور يشاركون فى تطهير وتعقيم المساجد ومحطة القطار والمصالح الحكومية



شباب قطور يشاركون فى تطهير وتعقيم المساجد ومحطة القطار والمصالح الحكومية