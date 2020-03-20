اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 09:56 م
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شباب عزبة أبورحيل بمركز إطسا الفيوم يدشنون أول حملة لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 09:05 م
شباب عزبة أبورحيل بمركز إطسا الفيوم يدشنون أول حملة لمواجهة فيروس كورونا.. صور تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا
الفيوم - رباب الجالى

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قام شباب عزبة أبورحيل بمنطقة القاسمية وتوابعها بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، تحت قيادة هانى ابورحيل بتعقيم المساجد ودورات المياه لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى هذه الأونة .
 
وأوضح أبورحيل أنه جاءت هذه الحملة لتفعيل دور الشباب فى مواجهة الوباء المنتشر ، مضيفا أنه يطالب جميع الشباب بإطلاق مثل هذه المبادرات والتواصل معه لتعقيم أكبر كم ممكن من الأماكن ولتفعيل ما يسمى بالتشبيك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى.
 
وأشار إلى أنها جاءت هذه الحملة انتهازا لفرصة القضاء على السلبية والتواكل التى تنتشر بين صفوف الشباب ، مضيفا أن الشباب هم أمل الغد وقادة المستقبل وفى النهاية، موضحا أنها بداية جديدة للعمل التطوعي خارج صفوف الاحزاب حيث أننا شباب لاننتمى لأى احزاب سياسة، أو توجهات فكرية والشئ الوحيد الذى يجمعنا هو حب الوطن وخدمته دون أى مقابل، وسوف تظل هذه المبادرات والحملات وفقا لظروف ومتطلبات المجتمع وحسب احتياجاته ونحن بصدد اطلاق مبادرة جديدة لرعاية الفقراء والمحتاجين وسوف نعلن عنها فى وقتها.
 
يذكر أن هانى أبورحيل هو رمز من رموز الشباب الواعى الذى يشارك فى خدمة مجتمعه بدون أى مقابل ولا رغبة فى أى تطلعات سياسية .
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا (1)
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا 
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا (2)
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا 
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا (3)
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا 
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا (4)
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا 
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا (5)
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا 
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا (6)
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا 
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا (7)
تدشين حملة لمواجهة فيروس كورونا
 

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