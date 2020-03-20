شباب بالعريش يعقمون حيهم ضد كورونا ويستعدون لاستكمال المهمة بالمدينة..صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهت مجموعة من شباب قبيلة "الفواخرية"، إحدى أكبر قبائل مدينة العريش بشمال سيناء، من تعقيم مناطق سكناهم المعروفة باسم حى الفواخرية، وتشمل شارع أسيوط الرئيسى، وشوارعه الفرعية .

وقال "حود الجيد"، أحد القائمين على المبادرة، إنهم بدأوا التجهيز لها منذ يومين، وفور أن دعت الضرورات لتحركهم عقدوا اجتماعا تنسيقيا فى نادى النصر بالعريش، وخلاله تم تقسيم العمل بجهود ذاتية وتبرعات أبناء القبيلة لتطهير كل الحى والمناطق المجاورة له.

وأضاف أن عملية التعقيم انطلقت صباح أمس الخميس ومتواصلة، وخلالها تم تجهيز معدات رش وفناطيس مياه ومواتير، وجرارات زراعية وسيارات نقل مياه، والكميات المطلوبة من الكلور بعد تخفيفه، وقام الشباب بمهامهم منطلقين فى كل الشوارع والمناطق المستهدف تطهيرها وتعقيمها.

وأشار "الجيد"، إلى أن هذه المبادرة متواصلة وهى بجهد ذاتى وبدون أى توجيه، وكل فريق العمل المتطوع على جاهزية للقيام بهذه المهام فى أى موقع بالعريش ومساعدة أبناء الأحياء الأخرى للوصول خلال ايام قليلة لتطهير وتعقيم كل مساكن الأهالى والمحلات والساحات والأماكن العامة .

وأوضح أن شمال سيناء تشهد تكاتف من الجميع أبناء القبائل والعائلات من أجل وقاية العريش من فيروس كورونا.

وقال منتصر عرابى، أحد مطلقى فكرة المبادرة، أنه فور النداء على الشباب بالتحرك والانطلاقة لتعقيم الحى، سارع الجميع ووجدنا العشرات منهم فى حالة جاهزية وتأهب بالتزامن مع تبرع رجال القبيلة باللازم من المعدات ومواتير الرش وكميات من الكلور المخصص للتعقيم، وفرق أخرى توزع على الأهالى لمساعدتهم فى التعقيم داخل منازلهم .

واعتبر "عرابى" أن هذا الفعل هو أمر طبيعى من أبناء مدينة العريش، وقال إن ما فعلوه من اجل نظافة بلدهم وتشجيعا لكافة ابناء العائلات والأحياء على التحرك فلا وقت للانتظار وعلى الجميع ان يؤدي دوره فالخطر إذا وقع سيطال الجميع.

وبدوره أثنى اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على ما قام به شباب "الفواخرية " وقال، انه تقديرا منه لقيمة ما يفعلونه قام بزيارتهم اثناء تنفيذ المبادرة واثنى على جهودهم وقدم لهم الشكر، ودعا للاستفادة من تجربتهم فى كافة أحياء المدينة ، لافتا لأهمية تعاون الجميع .

وشهدت مدينة العريش جهود منوعة للأهالى بالتزامن مع تواصل حملات مديرية الصحة لتطهير وتعقيم الأماكن العامة والمساجد ومراكز الشباب ودواوين المصالح الحكومية .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، ان الحملات لا تتوقف وينفذها الطب الوقائى فى كل موقع من خلال فرق تنتشر داخل مدينة العريش وكافة المدن ولايزال عملها متواصلا .



جانب من أعمال التعقيم



جانب من أعمال التعقيم



جانب من أعمال التعقيم



جانب من أعمال التعقيم



جانب من أعمال التعقيم



جانب من أعمال التعقيم (



جانب من أعمال التعقيم



جانب من أعمال التعقيم (



جانب من أعمال التعقيم



جانب من أعمال التعقيم



جانب من أعمال التعقيم