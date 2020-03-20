اليوم السابع
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شباب الشرقية يعقمون المساجد والمحلات بالمطهرات مجانا.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 05:40 م
شباب الشرقية يعقمون المساجد والمحلات بالمطهرات مجانا.. صور
كتبت منال العيسوى

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فى الأزمات تظهر معادن الشباب المصرى القادر على المشاركة وتحمل المسئولية، ففى محافظة الشرقية منذ الصباح كان أبناء القرى على قدم وساق يوفرون المطهرات مجانا وفريق آخر منهم يقوم بتطهير المساجد والمحال المحيطة بهم .
 
البركة بالشباب جانب من تطهير المساجد فى قرى الشرقية
البركة بالشباب جانب من تطهير المساجد فى قرى الشرقية
الشباب قبل انطلاقهم للمشاركة فى تطهير القرى
الشباب قبل انطلاقهم للمشاركة فى تطهير القرى
ففى قرية ميت ربيعة البيضاء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، قام اليوم الشباب ، بتعقيم وتطهير جميع مساجد القرية، قبل صلاة الجمعة، حيث تم شراء منظفات من الكلور والمطهرات، واستخدامها لتطهير عدد من مساجد القرية وهي" الأربعين –القاضي- الحاج أحمد تمراز- أم المؤمنين- الشهيد عبد الفتاح- الشامي- الفتح
 
الشباب يطهرون المنازل
الشباب يطهرون المنازل
 
 
 
أما شباب قرية العراقى التابعة لمركز ابوحماد فحرصوا على تطهير شوارع قريتهم لمواجهة كورونا، وتم تطهير قرية كفر العزازى، حيث وفر الشباب واهالى القرية  المواد الكيماوية أو مواتير رش أو تروسيكل وحث المواطنين خلال عملية التظهير بالالتزام بمنازلهم،و توافد الجميع منذ الصباح لاستلام عبوات المطهر من شباب المنطقة بمدينة القنايات وتم تعقيم المنازل .
تطهير المساجد قبل الصلاة
تطهير المساجد قبل الصلاة
جانب من تطهير المنازل
جانب من تطهير المنازل 
فيما قامت الجمعية الشرعية ببنى صالح التابعه لبلبيس بعملية تطهير وتعقيم المؤسسات العامة والمساجد والمدارس والوحدة الصحية بالقرية.
حماس الشباب شاركه فيه اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس الذى قاد حملة تطهير تجوب شوارع المدينة وناشد المواطنين واصحاب المحال العامة بالحفاظ على النظافة والتطهير  باستمرار حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.
خلال تطهير المساجد بعد صلاة الجمعة
خلال تطهير المساجد بعد صلاة الجمعة
خلال توزيع المطهرات على الاهالى مجانا
خلال توزيع المطهرات على الاهالى مجانا
خلال توزيع المطهرات على المنازل فى قرى الشرقية
خلال توزيع المطهرات على المنازل فى قرى الشرقية
رجال اللقرية خلال حملات التطهير
رجال اللقرية خلال حملات التطهير

 
شباب القرية خلا توزيعهم المطهرات
شباب القرية خلا توزيعهم المطهرات
شباب قرى الشرقية يمرون لتطهيرالمنازل
شباب قرى الشرقية يمرون لتطهيرالمنازل

 


كورونا

فيروس كورونا

تعقيم المساجد

الشرقية

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