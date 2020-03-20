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شاهد.. مشادة كلامية بمؤتمر ترامب حول كورونا.. والرئيس الأمريكي لمراسل: سؤالك بشع

الجمعة، 20 مارس 2020 07:43 م
شاهد.. مشادة كلامية بمؤتمر ترامب حول كورونا.. والرئيس الأمريكي لمراسل: سؤالك بشع ترامب وكورونا
كتب: أحمد علوى

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شهد المؤتمر الصحفى للرئيس الأمريكي دونالد حول تطورات انتشار وباء كورونا مشادة كلاميه بينه وأحد المراسلين المشاركين في تغطية فاعليات المؤتمر.
 
 
ودخل ترامب في مشادة مع مراسل شبكة إن بى سي عندما سأله عما يريد قوله لتخويف الأمريكيين خلال مؤتمر صحفي حول كورونا، فرد ترامب بإنفعال: "سؤالك بشع.. أنت مراسل فظيع عليك أن تخجل من نفسك".
 
يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد تارامب نفى خلال المؤتمر توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى دواء مضاد لفيروس كورونا، متراجعا عن تصريحاته السابقة، المتعلقة بقرب التوصل لعقار مضاد للفيروس.
 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف خلال مؤتمر صحفى أمس أن الولايات المتحدة إجازت استخدام عقار "ريمديسفير" في تجارب علاج كورونا.
 

نفى الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفى توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى دواء مضاد لفيروس كورونا، متراجعا عن تصريحاته السابقة، المتعلقة بقرب التوصل لعقار مضاد للفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف خلال مؤتمر صحفى أمس أن الولايات المتحدة إجازت استخدام عقار "ريمديسفير" في تجارب علاج كورونا.

وذكر، أنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، قائلا:"آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "لقد وقعت فقط على قانون الإنتاج الدفاعي لمكافحة الفيروس الصينى إذا احتجنا إلى استعدادا لأسوأ سيناريو في المستقبل، آمل ألا تكون هناك حاجة له، لكننا جميعًا في هذا الأمر معًا!".

 

 


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