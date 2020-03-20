شاهد.. كيف تابعت مجالس المدن بالبحر الأحمر تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحال والمقاهى

في مدينة الغردقة قامت حملة مكبرة برئاسة اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة وشرطة المرافق بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإغلاق المحالات التجارية في السابعة مساء بدء من اليوم، حيث قامت الحملة بإغلاق المحالات التجارية بكافة أحياء مدينة الغردقة على الصعيد ذاته لم تشهد الحملة اى تجاوزات من قبل أصحاب المحال والذين اكدوا احترام القرار وبدء تنفيذه فورا فى ظل ظروف البلاد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ محافظ البحر الأحمر بمتابعة تطبيق القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشكل يومي من خلال الحملات .

وفي مدينة رأس غارب ترأس اللواء ايهاب رأفت، من تطبيق قرار غلق المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، يرافقه ضباط قسم الشرطة بشن حملة على المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات لتنفيذ قرار غلق المحلات من الساعه السابعه مساء حتى الساعه السادسة صباحا ومنع التجمعات واتخاذ الاجراءات القانونية على المخالفين .

كذلك في مدينة القصير شدد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المطاعم والمقاهي والكافيهات والكافيتريات والملاهي و النوادي الليليه والمراكز التجاريه والمولات التجاريه وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف الى بيع السلع التجاريه أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسليه أو الترفيه وذلك بدءا من الساعه السابعه مساء اليوم وحتى السادسه صباحا حتي31 مارس 2020 .

وكان رئيس مدينة القصير قد أصدر تعليمات مشدده للادارات الداخلية بالوحدة المحلية بالمرور على المطاعم والمقاهي والنوادي الليليه، للتأكد من إلتزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفتره المحدده .

أمر رئيس المدينة لجان المتابعة الميدانية التى تضم قسم تراخيص المحلات وقسم البيئة والأمن بالوحدة المحلية بالتنسيق مع عدد من الجهات بشن حملات مفاجئة علي المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والنوادي الليلية للتأكد من تنفيذ قرار الغلق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، والتنبيه عليهم بضرورة الإلتزام بتنفيذ القرار وذلك حفاظا علي صحة وسلامة المواطنيين.

كما وجه رئيس مدينة القصير، جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات على قاعات الأفراح ودور المناسبات و المقاهي والكافتيريات للتأكد من إلتزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق وسحب الشيشه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر ان قرار رئيس مجلس الوزراء، حدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، بدأ تنفيذه من امس الخميس الموافق 19/3/2020.

و لا يسرى القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.