اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد.. كيف تابعت مجالس المدن بالبحر الأحمر تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحال والمقاهى

الجمعة، 20 مارس 2020 10:18 م
شاهد.. كيف تابعت مجالس المدن بالبحر الأحمر تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحال والمقاهى حملات مجلس المدن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت مجالس المدن بمحافظة البحر الأحمر اليوم الجمعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية من الساعة السابعة مساءا حتي السادسة صباحا من خلال حملات عدة بشوارع المدن المختلفة.

في مدينة الغردقة قامت حملة مكبرة برئاسة اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة وشرطة المرافق بتنفيذ قرارات  مجلس الوزراء المتعلقة بإغلاق المحالات التجارية في السابعة مساء بدء من اليوم، حيث  قامت الحملة بإغلاق المحالات التجارية بكافة أحياء مدينة الغردقة على الصعيد ذاته لم تشهد الحملة اى تجاوزات من قبل أصحاب المحال  والذين اكدوا احترام القرار وبدء تنفيذه فورا فى ظل ظروف البلاد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ محافظ البحر الأحمر بمتابعة تطبيق القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشكل يومي من خلال الحملات .
 
وفي مدينة رأس غارب ترأس اللواء ايهاب رأفت،  من تطبيق قرار غلق المحلات  واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، يرافقه ضباط قسم الشرطة بشن حملة على المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات لتنفيذ قرار غلق المحلات من الساعه السابعه مساء حتى الساعه السادسة صباحا ومنع التجمعات واتخاذ الاجراءات القانونية على المخالفين .
 
كذلك في مدينة القصير شدد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، على تنفيذ قرار  رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المطاعم والمقاهي والكافيهات والكافيتريات  والملاهي و النوادي الليليه والمراكز التجاريه والمولات التجاريه وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف الى بيع السلع التجاريه أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسليه أو الترفيه وذلك بدءا من الساعه السابعه مساء اليوم وحتى السادسه صباحا حتي31 مارس 2020 .
 
وكان رئيس مدينة القصير قد أصدر تعليمات مشدده للادارات الداخلية بالوحدة المحلية بالمرور على المطاعم والمقاهي والنوادي الليليه، للتأكد من إلتزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفتره المحدده .
 
أمر رئيس المدينة لجان المتابعة الميدانية التى تضم قسم تراخيص المحلات وقسم البيئة والأمن بالوحدة المحلية بالتنسيق مع عدد من الجهات بشن حملات مفاجئة علي المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات  والنوادي الليلية  للتأكد من تنفيذ قرار الغلق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، والتنبيه عليهم بضرورة الإلتزام بتنفيذ القرار وذلك حفاظا علي صحة وسلامة المواطنيين. 
 
 كما وجه رئيس مدينة القصير، جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات على قاعات الأفراح ودور المناسبات و المقاهي والكافتيريات للتأكد من إلتزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق وسحب الشيشه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
يذكر ان قرار رئيس مجلس الوزراء، حدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، بدأ تنفيذه من امس الخميس الموافق 19/3/2020.
و لا يسرى القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
 
حملات مجلس المدن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (1)
 

حملات مجلس المدن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (2)
 

حملات مجلس المدن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (3)
 

حملات مجلس المدن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (5)
 

حملات مجلس المدن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (6)
 

حملات مجلس المدن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (7)
 

حملات مجلس المدن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (8)
 
 

 


البحر الاحمر

الغردقة

غارب

القصير

غلق المحال التجارية

تنفيذ قرار مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يتفق مع رينيه فايلر على الاستمرار بالموسم الجديد

الأهلي يتفق مع رينيه فايلر على الاستمرار بالموسم الجديد

سميح ساويرس يطالب بدعم العاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من كورونا

سميح ساويرس يطالب بدعم العاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من كورونا

أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة