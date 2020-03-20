شاهد.. تأثر المصلين بالأقصر وبكاءهم خلال دعاء الجمعة لرفع الوباء

الأقصر – أحمد مرعى

دخل عدد من المصلين فى حالة تأثر شديدة ودموع خلال تأدية صلاة الجمعة داخل مسجد الخن بمدينة إسنا بشارع أحمد عرابى بمدينة إسنا، خلال الدعاء الأخيرة أثناء خطبة الجمعة، وذلك للدعاء إلى الله والتضرع برفع البلاد والوباء، وحماية مصر من "فيروس كورونا" وعدم انتشاره بصورة أكبر كما حدث في باقي دول العالم مؤخراً.

وكانت قد أقامت مساجد الأقصر صلاة الجمعة عقب تعقيمها اليوم الجمعة، وجاء عنوان الخطبة "أسباب رفع البلاء وطاعة ولى الأمر "، وقدم الشيخ أبو الحسن جاد النوبى إمام مسجد الخن الخطبة والدعاء فى نهايتها وسط تأثر شديد من الأهالى وذرفت دموع عدد منهم خلال الصلاة والدعاء للتضرع لله لحماية مصر من خطر كورونا وانتشاره.

وحضر الصلاة بالمسجد الشيخ عبد شعبان عبد الله مدير عام المتابعة بأوقاف إسنا، ومدير عام أوقاف إسنا الشيخ منصور صقر، وعدد من روؤساء الأقسام والمفتشين ومتابعة الإدارة.

قاد رجال مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الوزارة، ظهر اليوم الجمعة، حملة نظافة مكبرة بالاشتراك مع مديرية البيطري بالأقصر، وذلك على مستوى المديرية والتى تستهدف المساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة والخاصة بتكثيف أعمال النظافة الخاصة بالمساجد، وذلك نظراً لكونها الملتقى الروحى الدينى والوطنى لكل أفراد المجتمع، وذلك بالاشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرى المديريات ذات الاختصاص والمواطنين.