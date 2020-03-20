اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد.. تأثر المصلين بالأقصر وبكاءهم خلال دعاء الجمعة لرفع الوباء

الجمعة، 20 مارس 2020 02:56 م
شاهد.. تأثر المصلين بالأقصر وبكاءهم خلال دعاء الجمعة لرفع الوباء
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دخل عدد من المصلين فى حالة تأثر شديدة ودموع خلال تأدية صلاة الجمعة داخل مسجد الخن بمدينة إسنا بشارع أحمد عرابى بمدينة إسنا، خلال الدعاء الأخيرة أثناء خطبة الجمعة، وذلك للدعاء إلى الله والتضرع برفع البلاد والوباء، وحماية مصر من "فيروس كورونا" وعدم انتشاره بصورة أكبر كما حدث في باقي دول العالم مؤخراً.

وكانت قد أقامت مساجد الأقصر صلاة الجمعة عقب تعقيمها اليوم الجمعة، وجاء عنوان الخطبة "أسباب رفع البلاء وطاعة ولى الأمر "، وقدم الشيخ أبو الحسن جاد النوبى إمام مسجد الخن الخطبة والدعاء فى نهايتها وسط تأثر شديد من الأهالى وذرفت دموع عدد منهم خلال الصلاة والدعاء للتضرع لله لحماية مصر من خطر كورونا وانتشاره.

وحضر الصلاة بالمسجد الشيخ عبد شعبان عبد الله مدير عام المتابعة بأوقاف إسنا، ومدير عام أوقاف إسنا الشيخ منصور صقر، وعدد من روؤساء الأقسام والمفتشين ومتابعة الإدارة.

قاد رجال مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الوزارة، ظهر اليوم الجمعة، حملة نظافة مكبرة بالاشتراك مع مديرية البيطري بالأقصر، وذلك على مستوى المديرية والتى تستهدف المساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة والخاصة بتكثيف أعمال النظافة الخاصة بالمساجد، وذلك نظراً لكونها الملتقى الروحى الدينى والوطنى لكل أفراد المجتمع، وذلك بالاشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرى المديريات ذات الاختصاص والمواطنين.

شاهد-تأثر-المصلين-بالأقصر-وبكاؤهم-خلال-الدعاء-فى-صلاة-الجمعة-لرفع-الوباء-والبلاء-(1)
 

 

شاهد-تأثر-المصلين-بالأقصر-وبكاؤهم-خلال-الدعاء-فى-صلاة-الجمعة-لرفع-الوباء-والبلاء-(2)

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات تطهير المساجد

صلاة الجمعة

خطبة الجمعة

اوقاف الاقصر

دعاء الجمعة

اخبار مصر اليوم

تعقيم مساجد الاقصر

مشاركة مجتمعية لمكافحة كورونا

فيروس كورونا

صلاة الجمعة بالاقصر

وزارة الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة