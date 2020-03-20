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شاهد أعمال تطوير سوق عبود بالقاهرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين

الجمعة، 20 مارس 2020 01:06 ص
شاهد أعمال تطوير سوق عبود بالقاهرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين أعمال تطوير سوق عبود بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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يشهد موقف عبود شمال القاهرة أعمال تطوير حيث يتم تطوير الموقف ليتحول لموقف الكتروني مشابه لموقف السلام، بالإضافة إلى تطوير السوق الموجود بالموقف، من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية، ويتكون السوق من 146 باكية. 
 
ويتم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالسوق من رصف وانارة، حيث أوضح اللواء هشام عصمت رئيس حى الزاوية الحمراء، أن سوق عبود الجديد يحتوي على 149 باكية، وسيتم الانتهاء منه قريبًا ضمن سلسلة الأسواق التي يتم إنشاءها داخل الحي، مضيفا أن السوق سيكون بجانبه موقف سرفيس على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تطوير كوبري الزاوية بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة الموضوع لرفع كفاءة الطرق والمرافق، وسيتم فتح حارة أخرى بالكوبري للربط بين حي الساحل والزاوية.
 
يذكر أن الخطة التى أعدتها الحكومة للتصدى للأسواق العشوائية وغير المقننة المنتشرة فى كافة المحافظات، والتى عرضها صندوق تطوير العشوائيات على مجلس النواب، كشفت أن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن، يبلغ 1105 أسواق عشوائية، بعدد وحدات 306313.
 
وتوضح الخطة أن إجمالى التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أنه تم تنفيذ لـ18 سوق عشوائى، وجارى التنفيذ بـ 22 سوقا، مشيرة إلى أنه تم حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى مدن الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا.
 
 وحددت خطة حصر الأسواق العشوائية توزيع هذه الأسواق وفقا لنوع النشاط، وتبين أن نسبة الأسواق العشوائية التى تعمل فى نشاط غذائى وهى أكبر نسبة وبلغت 58%، يليها الأسواق التى تعمل فى نشاط مختلط ونسبتها 30%، ثم النشاط التجارى ونسبته 11%، والأسواق التى تعمل فى نشاط حرفى نسبتها 1%، أما توزيع الأسواق وفقا لنوع السوق، فجاءت الأسواق اليومية بنسبة 74%، والأسواق الأسبوعية بنسبة 25%، والأسواق السنوية بنسبة 1%.
 
 


أعمال تطوير سوق عبود بالقاهرة (1)
 
أعمال تطوير سوق عبود بالقاهرة (2)
 
أعمال تطوير سوق عبود بالقاهرة (3)
 
أعمال تطوير سوق عبود بالقاهرة (4)
 
أعمال تطوير سوق عبود بالقاهرة (5)

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