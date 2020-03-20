اليوم السابع
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س وج.. لماذا نصاب باحمرار العين وما هى طرق العلاج؟

الجمعة، 20 مارس 2020 08:00 ص
س وج.. لماذا نصاب باحمرار العين وما هى طرق العلاج؟ احمرار العين
فاطمة ياسر

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يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص لحدوث احمرار في العين، وهذا الأمر له العديد من الأسباب وأيضا طرق مختلفة للعلاج، وهذا ما سنتعرف عليه خلال سلسلة س وج التي يقدمها اليوم السابع للقراء، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

لماذا نصاب باحمرار في العين؟
 

يحدث احمرار العين في حالة حدوث تمدد في الأوعية الدموية الخاص بالعين، وقد يحدث هذا الأمر في عين واحدة أو الأثنين، ويرافق ذلك الشعور بألم شديد والرغبة الملحة في كحة العين، ونزول بعض الإفرازات من العين،  وحدوث تشويش في الرؤية.

ما هي أسباب الإصابة باحمرار العين؟
 

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة باحمرار العين، ومنها التهاب الجفون،  أو ارتداء العدسات اللاصقة قد تكون من الأسباب المؤدية للإصابة باحمرار العين بشكل ملحوظ، أو عند التعرض والإصابة بحساسية العين، وأيضا عندما يتعرض الشخص للإرهاق الشديد يتسبب في التعرض لاحمرار العين، كما أن إصابة العين بجفاف العين فهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة أيضا، كما أن الإصابة بنزلات البرد شديدة تتسبب أيضا في هذا الأمر.

وأوضح التقرير، أنه في حالة التعرض لاحمرار قد يكون مؤشرا على الإصابة بقرحة القرنية، أو فيروس الهربس العيني، أو الإصابة بالتهاب الطبقة الوسطي من العين، أو التعرض لارتفاع ضغط الدم الخاص بالعين.

ما هو علاج احمرار العين؟
 

بالأخص في الأمراض المرتبطة في العين، يجب الذهاب للطبيب للوصول لأفضل طرق العلاج الموصي بها،  ويعتمد العلاج علي كمادات واستخدام بعض القطرات الطبية التي تساعد بشكل كبير في الحد من تفاقم المشكلة.

 


احمرار العين

اسباب الاصابة باحمرار العين

علاج احمرار العين

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