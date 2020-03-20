اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 05:14 م
خالد صلاح
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سويسرا تعلن حزمة دعم اقتصادى 32.6 مليار دولار وسط تفشى كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 05:00 م
سويسرا تعلن حزمة دعم اقتصادى 32.6 مليار دولار وسط تفشى كورونا كورونا
رويترز

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قالت سويسرا اليوم الجمعة إنها ستقدم حزمة دعم حجمها 32 مليار فرنك سويسرى (32.56 مليار دولار) لدعم الشركات والعمال المتضررين من جراء تفشى فيروس كورونا، وحظرت الحكومة أى تجمعات تزيد على خمسة أفراد فى إطار جهود متصاعدة للتصدى للوباء الذى أودى بحياة 43 شخصا فى سويسرا وأجبر الشركات فى أنحاء البلاد على التوقف.

قالت السلطات الصحية في سويسرا إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا وليختنشتاين زاد بواقع 952 إلى 4840 في يوم واحد فضلا عن وفاة 43 شخصا.

وأعلن كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بلغت حتى مساء أمس 209 ألاف و939 حالة، وقال لندميير، فى  المؤتمر الصحفى  الأسبوعى  للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى  جنيف والذى  ينعقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، إن الوصول إلى مائة ألف حالة إصابة بالفيروس استغرق حوالى  3 شهور فى  حين تضاعف العدد فى  12 يومًا ليصل إلى 200 ألف حالة.

وشدد المتحدث باسم الصحة العالمية على ضرورة عمل جميع دول العالم العمل وبسرعة على خفض هذا المنحنى التصاعدي، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف لا يجب أن يتوقف عند علاج الحالات الحادة فقط، ولكن لابد من إجراء الاختبار والعزل وتتبع المخالطين.


كورونا

فيروس كورونا

سويسرا

الصحة العالمية

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