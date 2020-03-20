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سميح ساويرس يطالب بدعم العاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 10:57 م
سميح ساويرس يطالب بدعم العاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من كورونا سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية
كتب – أحمد يعقوب

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طالب رجل الأعمال، سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، اليوم الجمعة، بضرورة تقديم حزمة دعم مالى وأجور استثنائية للعاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى يجتاح العالم حاليًا، وسيؤدى إلى خسائر كبيرة لقطاع السياحة فى دول العالم.
 
وأشار رجل الأعمال، سميح ساويرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية تعويض العاملين فى قطاع السياحة، نظرًا لاعتمادهم بشكل أساسى على الدخل من العمل فى الفنادق و قطاع الخدمات التى تقدم للسياح حيث يعمل ملايين من المصريين فى هذا القطاع.
 
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، أن هناك حزم دعم مالى قدمت من حكومات دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وسويسرا، للعاملين المتضررين من فيروس كورونا، نظرًا لأن هؤلاء يشكلون عاملًا أساسيًا فى "دورة الاقتصاد" فى أى دولة وعدم تواجدهم فى السوق بقدرة شرائية يؤدى إلى كساد فى الاقتصاد ويؤثر على الدولة.
 
 

أخبار الاقتصاد

سميح ساويرس

الجونة

كورونا

اليوم السابع بلس

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