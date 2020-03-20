اليوم السابع
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سقوط أمطار غزيرة على دمياط وتوقف حركة الصيد

الجمعة، 20 مارس 2020 06:34 م
سقوط أمطار غزيرة على دمياط وتوقف حركة الصيد سقوط أمطار غزيرة على دمياط
دمياط - عبده عبد الباري

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تعرضت محافظة دمياط اليوم الجمعة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة. وشهدت مدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة سقوط أمطار غزيرة .

وفى سياق متصل، توقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين لـ"اليوم السابع"، إن بوغاز عزبة البرج مغلق بسبب سوء الأحوال الجوية  وتوقفت مراكب الصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج عن معدلاته الطبيعية.

بينما انتظمت حركة السفن بميناء دمياط كما انتظمت حركة الشحن والتفريغ بشكلها المعتا واستقبل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 3 سفن حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة ، بينما غادر عدد 4 سفن حاويات وعدد 7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6000 طن فوسفات و962 طن داى أمونيوم و799 طن حديد و1050 طن رمل و750 طن مولاس ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 109051 طنا  بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 115943 طنا وقد غادر الميناء عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4014 طن قمح، فى حين غادر عدد 110 سيارة نقل محملة بـ 4837 طن قمح .


محافظة دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

بوغاز عزبة البرج

مراكب الصيد

أحوال الطقس

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