سفير بريطانيا بالقاهرة: رحلات من مدن مصرية لإنجلترا يوم الأحد لإعادة مواطنين

كتب: أحمد علوى

قال السفير البريطاني في مصر جيفرى آدامز، حول مسألة الطيران وعودة البريطانيين في مصر إلى بلدهم، "تلقينا تأكيدات بأن الرحلات الجوية لشركات" Easyje و TUI" ستسير كما هو مقرر لها، لذا يرجى المتابعة كما هو مخطط لها إذا كان لديكم حجز موجود معهم."

وأضاف السفير البريطاني في القاهرة، "ستكون هناك رحلات صباح يوم الأحد من الغردقة والأقصر وشرم الشيخ (لمن ليس لديهم حجوزات)، سنكتب إلى أولئك الذين أرسلوا إلينا بالبريد الإلكتروني بالفعل بالتفاصيل، إذا لم تكن قد فعلت ذلك ولكنك بحاجة إلى رحلة ، فرجاء مراسلتنا الآن.

وكان السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، قد طمأن المواطنين البريطانيين فى مصر، أن شركتى طيران "إيزى جيت"، وتى يو أى"، يرتبان مواعيد طيران إعادة المواطنين البريطانيين للمملكة المتحدة، مؤكدا أنهما يتواصلان مع السلطات المصرية للترتيبات.

وكان السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، قد أكد أنه يتواصل مع "Easyjet"، فى لندن لتسيير الرحلات الجوية لإعادة الأشخاص إلى منازلهم، قائلا :" لدينا تأكيد من مصر أن هذا يمكن أن يكون بعد الخميس".

وقال آدامز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تحديث: نتفهم من Easyjet في لندن، إنهم يعملون الآن على الرحلات الجوية لإعادة الأشخاص إلى منازلهم وسوف ينشرون التفاصيل متى أمكنهم ذلك، لدينا تأكيد من مصر أن هذا يمكن أن يكون بعد الخميس، نحن على اتصال بالفنادق".

وكان السفير البريطاني بالقاهرة السير جيفرى آدامز، قد وجه رسالة لكل البريطانين فى مصر بشأن رحلات الطيران، حيث أكد أن السلطات المصرية طمأنته بأن السائحين يمكنهم العودة إلى بريطانيا حتي بعد يوم الخميس المقرر به إيقاف رحلات الطيران.