اليوم السابع
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سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 20-3-2020

الجمعة، 20 مارس 2020 03:10 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 20-3-2020 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 20-3-2020 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكي.
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الامريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الامريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

وجاءت أسعار الريال السعودى مقابل الدولار خلال هذا الأسبوع كالتالى..

2020-03-14 1 دولار أمريكى = 3.7528 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى
 
2020-03-15 1 دولار أمريكى = 3.7570 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2662 دولار أمريكى
 
2020-03-16 1 دولار أمريكى = 3.7535 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2664 دولار أمريكى
 
2020-03-17 1 دولار أمريكى = 3.7533 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2664 دولار أمريكى
 
2020-03-18 1 دولار أمريكى = 3.7536 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2664 دولار أمريكى
 
2020-03-19 1 دولار أمريكى = 3.7610 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2659 دولار أمريكى
 
2020-03-20 1 دولار أمريكى = 3.7608 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2659 دولار أمريكى
 

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