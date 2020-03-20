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سجن 3 متهمين فى قضية تفجير "البحيرة" الإرهابى بتونس

الجمعة، 20 مارس 2020 12:00 ص
سجن 3 متهمين فى قضية تفجير "البحيرة" الإرهابى بتونس عناصر من الشرطة التونسية
تونس /أ ش أ/

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قرر قاضى التحقيق بقضاء مكافحة الإرهاب فى تونس، الخميس، سجن 3 متهمين فى قضية التفجير الإرهابى الذى استهدف فى السادس من مارس الجارى دورية أمنية متمركزة قرب السفارة الأمريكية بتونس العاصمة.

وأكد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، نائب وكيل الجمهورية، محسن الدالي، أن القاضى قرر أيضا الإبقاء على متهمين إثنين بحالة سراح، على أن تتواصل الأبحاث لاحقا.

ونفذ إرهابيان اثنان هجوما انتحاريا ظهر يوم الجمعة 6 مارس الجاري، استهدف دورية أمنية تؤمن الطريق العام قرب السفارة الأمريكية فى منطقة البحيرة التى تضم العديد من السفارات ومكاتب الشركات الأجنبية بتونس العاصمة، واستخدما فى الهجوم كمية من المتفجرات تقليدية الصنع ودراجة نارية مفخخة، وأسفر عن استشهاد شرطى وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، وامرأة كانت تسير وقت الانفجار.

 


سجن 3 متهمين

قضية تفجير البحيرة الإرهابى

تونس

أخبار تونس

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