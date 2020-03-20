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روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح لعلاج مرضى فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 10:59 ص
روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح لعلاج مرضى فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد
كتب محمد رضا

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أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت الهيئة فى بيان، اليوم الجمعة: "بدأت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد​​​".

 

وأشار البيان، إلى أن الهيئة، قامت، بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة فى أقصر وقت ممكن، وأكد البيان أن العلماء بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات، مضيفا:"ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التى تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه. يأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح فى الربع الرابع من عام 2020"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وكالة نوفوستى الروسية.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، فى الوقت الذى تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالى للمصابين بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس الخميس، أكثر من 228.700 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377 شخصا، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.

 

ويشار إلى أن كل المناطق الإدارية الـ 85 فى روسيا، كانت قد دخلت، الخميس، فى نظام حالة التأهب المرتفع، الذى أعلنتها سلطات البلاد بسبب خطر تفشى فيروس كورونا المستجد.

 

وتنص القرارات ، التى وقعتها سلطات كل المناطق الإدارية الروسية، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، على نقل كل المدارس والمعاهد والجامعات إلى نظام العمل عن بعد وإلغاء كل الفعاليات الجماعية ومن بينها الرياضية.

 

ودخلت إلى نظام التأهب المرتفع كل مناطق وأقاليم الشرق الأقصى وسيبيريا وأورال وبوفولجييه وشمال الغرب والجنوب ، وتم إعلان هذا النظام فى كل أراضى مناطق الدائرة الفيدرالية الوسطى والدائرة الفيدرالية الشمالية القوقازية.

 

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الروسية السماح لكل المواطنين الأجانب فى روسيا بتمديد فترة وجودهم فى البلاد على خلفية الأوضاع المتعلقة بتفشى العدوى ، وسجلت روسيا حتى اليوم 199 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، الذى صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

 


فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

روسيا

لقاح لعلاج كورونا

الوقاية من كورونا

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