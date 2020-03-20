روبوت يعمل بتقنية الإشعاع الضوئي للحد من عدوى كورونا

كتبت: نهال طارق

تعاونت شركة blue ocean robotics مع مستشفى جامعة أودنسة في الدنمارك لفترة ست سنوات، نتج عنها صناعة روبوت للحد من الإصابة بالعدوى المكتسبة من المستشفيات، وفقا لتقرير هيئة الاذاعة البريطانية.

تم إطلاق الروبوت في أوائل عام 2019 بتكلفة 67000 دولار (53370 جنيهًا إسترلينيًا) بعد 6 اعوام من التعاون، وأشرف أستاذ كولموس الأستاذ بجامعة اودنسة الدنماركية على عملية تطوير وتصنيع الروبوت.

ووفقا للتقرير: على الرغم من عدم وجود اختبارات محددة لإثبات فعالية الروبوت ضد انتقال العدوى الفيروسية، فإن الكثير يثقون في فعاليته خاصة مع توافر معلومات تثبت أن الفيروسات يتم القضاء عليها بواسطة الاشعة فوق البنفسجية وهي التقنية المعتمدة في الروبوت.

في نفس السياق وافقت الدكتورة لينا سيريك ، الأستاذة المساعدة في جامعة لندن كوليدج وخبيرة البيولوجيا الجزيئية ، على أن روبوتات التطهير بالأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تساعد في مكافحة الفيروسات ومن صمنها كورونا.

تقول شركة Xenex احدى اكبر الشركات في مجال خدمات تطهير وتعقيم المستشفيات باستخدام الاشعة فوق البنفسجية أن العديد من الدراسات تظهر أن الشعاع فعال في الحد من العدوى المكتسبة في المستشفى ومكافحة ما يسمى البكتيريا الخارقة ففي عام 2014 استخدمه أحد مستشفيات تكساس بالولايات المتحدة في عملية التنظيف بعد حالة إيبولا.

ووفقا لاخر الاحصائيات أصيب في جميع أنحاء العالم أكثر من 250 الف شخص بعدوى فيروس كورونا وتسبب في وفاة أكثر من 10 الاف شخص.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية تحول الفيروس الصين نشأ في ووهان الصينية أواخر ديسمبر العام الماضي إلى وباء عالمي، وقد اثر انتشاره على حركة السفر والانتقال وأدي إلى اغلاق مطارات ومدن بأكملها.