اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روبوت يعمل بتقنية الإشعاع الضوئي للحد من عدوى كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 02:04 م
روبوت يعمل بتقنية الإشعاع الضوئي للحد من عدوى كورونا روبوت
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعاونت شركة blue ocean robotics مع مستشفى جامعة أودنسة في الدنمارك لفترة ست سنوات، نتج عنها صناعة روبوت للحد من الإصابة بالعدوى المكتسبة من المستشفيات، وفقا لتقرير هيئة الاذاعة البريطانية.

 

تم إطلاق الروبوت في أوائل عام 2019 بتكلفة 67000 دولار (53370 جنيهًا إسترلينيًا) بعد 6 اعوام من التعاون، وأشرف أستاذ كولموس الأستاذ بجامعة اودنسة الدنماركية على عملية تطوير وتصنيع الروبوت.

 

ووفقا للتقرير: على الرغم من عدم وجود اختبارات محددة لإثبات فعالية الروبوت ضد انتقال العدوى الفيروسية، فإن الكثير يثقون في فعاليته خاصة مع توافر معلومات تثبت أن الفيروسات يتم القضاء عليها بواسطة الاشعة فوق البنفسجية وهي التقنية المعتمدة في الروبوت.

 

في نفس السياق وافقت الدكتورة لينا سيريك ، الأستاذة المساعدة في جامعة لندن كوليدج وخبيرة البيولوجيا الجزيئية ، على أن روبوتات التطهير بالأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تساعد في مكافحة الفيروسات ومن صمنها كورونا.

 

تقول شركة Xenex احدى اكبر الشركات في مجال خدمات تطهير وتعقيم المستشفيات باستخدام الاشعة فوق البنفسجية أن العديد من الدراسات تظهر أن الشعاع فعال في الحد من العدوى المكتسبة في المستشفى ومكافحة ما يسمى البكتيريا الخارقة ففي عام 2014 استخدمه أحد مستشفيات تكساس بالولايات المتحدة في عملية التنظيف بعد حالة إيبولا.

 

ووفقا لاخر الاحصائيات أصيب في جميع أنحاء العالم أكثر من 250 الف شخص بعدوى فيروس كورونا وتسبب في وفاة أكثر من 10 الاف شخص.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية تحول الفيروس الصين نشأ في ووهان الصينية أواخر ديسمبر العام الماضي إلى وباء عالمي، وقد اثر انتشاره على حركة السفر والانتقال وأدي إلى اغلاق مطارات ومدن بأكملها.


وباء كورونا

الولايات المتحدة

الصين

منظمة الصحة العالمية

روبوت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة