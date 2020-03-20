اليوم السابع
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رئيس وزراء اليابان يطلب العمل على فتح المدارس بسرعة

الجمعة، 20 مارس 2020 10:41 ص
رئيس وزراء اليابان يطلب العمل على فتح المدارس بسرعة شينزو آبي
(رويترز)

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 أفادت وكالة جيجي اليابانية للأنباء اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء شينزو آبي أصدر تعليمات في اجتماع لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا بوضع خطوات ملموسة على وجه السرعة لإعادة فتح المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد في أبريل.

وعلق آبي الشهر الماضي منظومة المدارس في البلاد بالكامل من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية حتى عطلة الربيع في أواخر مارس للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.

 

يشار إلى أن السفارة البريطانية لدى الكويت نصحت مواطنيها، باللجوء إلى بيت الزكاة الكويتي عند الحاجة؛ وذلك في ظل إغلاق مطار الكويت الدولي أمام جميع الرحلات الدولية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونشرت السفارة البريطانية لدى الكويت، تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، خاطبت فيها مواطنيها قائلة، :"إذا كنت عالقًا في الكويت، وليس لديك ما يكفي من المال، فالرجاء طلب المساعدة من خلال الأصدقاء، أو المؤسسات الخيرية المحلية في الكويت، مثل بيت الزكاة أو منظمة (جيش الخلاص) المسيحية الخيرية".

وأوضحت السفارة أن المواطنين البريطانيين في الكويت، وحتى في الأوقات العادية، يتعرضون أحيانا لمصاعب مالية كبيرة، وتساعدهم السفارة في هذه الحالة للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم، والذين قد يساعدونهم ماليا، وكخيار أخير أحيانا، يتجه المواطنون البريطانيون للاتصال بالجمعيات الخيرية".

وأضافت أنها لا تستطيع أن تقدم المساعدة المالية للمواطنين البريطانيين؛ حيث أنها عادة ما تنصحهم بأن يقوموا بعمل تأمين سفر قبل سفرهم، مشيرة إلى أنه ظل ظروف محددة، من الممكن أن تقدم السفارة للمواطنين البريطانيين قرضا طارئا، مع تعهد بسداد القرض.

 


كورونا

فيروس كورونا

المدارس فى اليابان

رئيس وزراء اليابان

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