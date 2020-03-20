رئيس وزراء العراق السابق: الكتل الحزبية رغبت في جعل الوزرات تابعة لها فهددت بالاستقالة

كتب- هاشم الفخراني

قال محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف السابق إن أحد الأسباب وراء السقوط نحو الهاوية في العراق هو فساد الطبقة السياسية التي حكمت العراق وتحديداً اثناء انخفاض أسعار النفط، بعدما توجه العالم نحو الطاقة النظيفة.

وأوضح " علاوي" في حوار أجراه مع قناة "سكاي نيوز" عربية من خلال هذا المنطق فإن العراق الذى يعتمد بشبه كامل على النفط كان سيتجه نحو الهاوية والانهيار الكامل ، مشيراً أنه وسط هذه الأجواء عرض عليه تشكيل الحكومة العراقية .

وأكد أنه كان أمام خيارين الأول إما اتباع نظام المحاصصة أي اسناد كل وزارة للكتل السياسية العراقية ومن عيوب هذا النظام هو ان كل كتلة اعتبرت الوزارة وكأنها مؤسسة تابعة لها ، مؤكداأ أنه جاء بتوجهات مخالفة لرغبات وأطماع هذه الجهات.

وأشار إلى أنه واجه هذه الجهات إما القبول بالعمل في الحكومة والمشروع الذى يطرحه هو أن تكون الوزارات غي تابعة للكتل البرلمانية والحزبية لإنقاذ البلاد أو أنه يتقدم باستقالته، كاشفا أن بعض هذه الكتل طالبت بوزارة احدة ومساعدته لكنه رفض رفضاً قاطعاً.