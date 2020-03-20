رئيس جهاز العاشر من رمضان فض ستة أسواق بنطاق المدينة

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم شن حملات مكبرة علي أسواق الخضار بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ قرارات الدولة في منع التجمعات بالأسواق ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وبإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى ،نائب رئيس الجهاز للتنمية علي لجنة الأسواق، وبقيادة المهندس جمعة محمد رئيس لجنة الاسواق، و المهندس محمد حلاوة، رئيس إدارة الإشغالات.

وتابع رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه تم فض الأسواق بالمجاورات 14 و15 و30 و54 والحي 15 والحي 16، كما تم فض جميع التجمعات البسيطة سواء خلف العمارات أو علي نواصي الشوارع والطرق الرئسية.

يذكر أن جهاز العاشر من رمضان، قام بغلق 33 كافيه، ومصادرة 615 شيشة و670 كرسي لإشغال الطريق، كما تم غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بأنحاء المدينة.

وشارك في الحملات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، متمثلة في فرقة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس جهاز العاشر للتنمية، والمهندس محمد حلاوة، رئيس إدارة الإشغالات.

أكد محافظ الشرقية ، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازيةالتى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامةللمواطنين ، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءاتالقانونية حيال غير الملتزمين ، مناشد المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجدبها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصاعلى سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية. وكان المحافظ اصدر قراراً بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرىي مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والاطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين