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رئيس جامعة القاهرة: استمرار التقديم للتعليم المدمج أون لاين فقط

الجمعة، 20 مارس 2020 02:20 م
رئيس جامعة القاهرة: استمرار التقديم للتعليم المدمج أون لاين فقط الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت فى تصريح خاص ل " اليوم السابع " استمرار عمليات التقدم للالتحاق بالتعليم المدمج خلال الفترة الجارية من خلال التقديم اون لاين فقط ، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار خطة الجامعة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا بما يضمن منع التجمعات وكذلك استمرار تقديم الخدمات للراغبين فى الالتحاق بالتعليم المدمج .
 
كان مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أعلن عن فتح باب القبول للمتقدمين الجدد للفصل الدراسى الجديد مارس 2020،وذلك ببرامج بكالوريوس التجارة علوم الأعمال، وبكالوريس التربية رياض الاطفال وذلك بقسمى اعداد معلمى مرحلة الطفولة المبكرة وإعداد معلمى التربية الخاصة مرحلة الطفولة المبكرة .
 
وفيما يخص برامج كلية الآداب تم فتح باب القبول فى ليسانس الترجمة الإنجليزية وليسانس علم النفس وتطبيقاته، وليسانس الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وليسانس علم الاجتماع التطبيقى، وليسانس النشر والحفظ الرقمى .
 
وكانت  جامعة القاهرة انهت امتحانات التعليم المفتوح والتعليم المدمج للفصل الدراسى الأول دور يناير 2020، التى بدأت يوم الأحد الموافق 26 يناير الماضى، وشهدت انضباطًا وهدوءً ولم يتم رصد أية معوقات أثرت على سيرها.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات دور يناير 2020 للتعليم المفتوح والمدمج قد أداها نحو 20 ألف طالب وطالبة من الذين لم يتموا دراستهم بنظام التعليم المفتوح القديم، إلى جانب 10 آلاف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج، مشيرًا إلى أن الامتحانات اقيمت وسط إجراءات مُشددة وفق الضوابط القانونية الخاصة بالامتحانات، وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن قاعات الامتحانات تم تزويدها بكاميرات لمتابعة الامتحانات مباشرة من القاهرة، وتم تحقيق أعلى قدر من الانضباط داخل اللجان، موكدًا أنه تم توفير المناخ الملائم للممتحنين، وبخاصة من ذوى القدرات الخاصة، وتذليل كافة العقبات أمامهم، كما تم توفير سيارات الإسعاف بالقرب من مقر الامتحانات.
 
يذكر أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال العامين الماضيين فى جامعة القاهرة، وهو يعد من أفضل المسارات التعليمية التى تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة فى نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدى الذى يضم المحاضرات التقليدية فى قاعات الدراسة، والتعلم الإلكترونى عن طريق الإنترنت.

التعليم المدمج

جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

كورونا

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