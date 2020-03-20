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دير سانت كاترين يغلق أبوابه أمام الزوار والرحلات للوقاية من كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 12:53 م
دير سانت كاترين يغلق أبوابه أمام الزوار والرحلات للوقاية من كورونا دير سانت كاترين
كتبت سارة علام

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أعلن دير سانت كاترين بجنوب سيناء عن إغلاق أبوابه أمام الرحلات والزوار مع قصر الصلوات على رهبان الدير مع مرتل وشماس بالإضافة إلى توفير خدمة البث المباشر للصلاة والخدمة وذلك ضمن إجراءات احترازية تتبعها المؤسسات الدينية للوقاية من فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، وذلك من اليوم وحتى إشعار أخر.

كانت الكنائس المصرية قد استجابت بشكل فورى لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففى حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهى وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة اسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.


دير سانت كاترين

الكنائس وكورونا

غلق دير سانت كاترين

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