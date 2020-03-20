اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

دوريات أمنية تجوب شوارع دمياط لتنبيه المحلات والمقاهي لغلقها مساءً

الجمعة، 20 مارس 2020 06:35 م
دوريات أمنية تجوب شوارع دمياط لتنبيه المحلات والمقاهي لغلقها مساءً دوريات أمنية
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جابت دوريات أمنية من أفراد مديرية أمن دمياط جميع شوارع المدن والقرى، للتنبيه على أصحاب المقاهي والكافتيريات والمولات، بإغلاق المحال فى السابعة مساء، لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يوميا من 7 مساء لـ 6 صباحا، حتى 31 مارس الجارى.

وحذر رجال الأمن من مخالفة تنفيذ القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما حذرت الدوريات الأمنية من مخالفة قار محافظ دمياط باستخدام الشيشة داخل المقاهى ومصادرة المعدات والكراسى

وكانت حملات أمنية جابت مساء ليلية أمس شوارع المدن والقرى للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار.

وتم التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورا ومنع جلوس المواطنين منعا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

وكان أعلن مجلس الوزراء، أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من اليوم الخميس.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

 

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضابط شرطة أسترالى ينقذ "كنغر" قفز فى الماء خلال مروره بدورية أمنية.. فيديو

الأربعاء، 11 مارس 2020 02:33 م

دورية أمنية تنقذ ربة منزل قيدها لص داخل شقتها بالزيتون

الأربعاء، 01 يناير 2020 12:58 م

تعرف على خطة الشرطة لتأمين المدارس والجامعات.. أبرزها دوريات أمنية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:46 ص

القليوبية تستعد للعام الدراسى الجديد.. 34 مدرسة جديدة لخفض الكثافة بتكلفة 220 مليون جنيه.. لجان لحصر الحالة الفنية للمدارس الحالية.. دوريات أمنية أمام مدارس البنات.. وتدريب 18 ألف طالب على استخدام التابلت

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة