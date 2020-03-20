دراسة: معدل وفيات فيروس كورونا قد يكون نصف ما توقعه رؤساء الصحة العالمية

أظهرت دراسة أن معدل وفيات فيروس كورونا التاجي قد يكون نصف ما توقعه رؤساء منظمة الصحة العالمية. ووفقا لتقرير أجرته صحيفة "الديلى ميل" فقام باحثون دوليون بجمع بيانات عن حالات فيروسات تاجية في ووهان، المدينة الصينية التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حيث ظهر فيها المرض القاتل فى ديسمبر 2019.
ووجدوا بشكل عام أن عدد الأشخاص الذين ماتوا بعد الإصابة بالفيروس التاجي كان 1.4%، وبالمقارنة أشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية في أوائل مارس إلى أن 3.4% من المرضى الذين تم تشخيصهم قد ماتوا، ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أقل لأنه يعتقد أن الكثير من الناس لن يتم تشخيصهم.
وغالبًا لا يعرف مرضى الفيروس التاجي أنهم مصابون بالعدوى، حيث لا يعانى 8 من كل 10 من الأعراض في المراحل المبكرة من تفشي المرض، ووفقًا لإحدى الدراسات كانت الأعراض خفيفة.
وتأتى الدراسة التى لم يراجعها العلماء بعد، حيث مات أكثر من 9300 شخص حول العالم وتأكد أن أكثر من 224 ألف شخص مرضوا.
واستخدم البروفيسور "وو" وزملاؤه من جامعة هارفارد البيانات المنشورة حول 425 حالة مؤكدة مبكرًا و41 حالة وفاة فى ووهان، ولكنهم أرادوا الحصول على صورة أكبر عن عدد الأشخاص فى المدينة، في مقاطعة هوبي، الذين أصيبوا بالمرض ولكن لم تظهر عليهم أى أعراض.
واستخدم الفريق مجموعة من مصادر البيانات العالمية، لتقدير العدد الكامل للحالات داخل ووهان من خلال مراعاة موقع وتوقيت الحالات خارج المنطقة، لتحديد عدد الأشخاص الذين يمكن توقع إصابتهم بها.
من خلال دراسة المرضى الواقعيين، وجدوا أن متوسط الوقت منذ بداية الأعراض - الحمى أو السعال - حتى الموت كان فى المتوسط 19 يومًا، وربما تراوحت بين 16 و24 يومًا.
وتوصل العلماء إلى أن نسبة المرضى الذين ماتوا، وكان 0.8 إلى 2% تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، كان متوسط معدل الوفيات 0.5%، مع نطاق معقول يتراوح بين 0.2% و1.3.
وبلغت نسبة الوفيات أكثر من 64 عامًا 2.7%، وتدعم النتائج ما عرفه المسئولون لفترة طويلة، أن كبار السن أكثر عرضة لخطر الوفاة من COVID-19، ومع ذلك فهو أقل بكثير من التقديرات السابقة لمعدل الوفيات بين 2 و3% التى تنبأت بها منظمة الصحة العالمية.
وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا في 3 مارس قال فيه: "على الصعيد العالمي توفى حوالى 3.4% من حالات COVID-19 المبلغ عنها. وبالمقارنة تقتل الأنفلونزا الموسمية بشكل عام أقل بكثير من 1% من المصابين، كما أنها أقل من معدل الوفيات البالغ 4% الذي يقسم الوفيات في الصين (3245) حسب الحالات المؤكدة (928 80).
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