اليوم السابع
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حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 02:19 م
حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات.. صور الخطة الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا في مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تواصل جميع المطارات المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات.
 
وقالت مصادر بالطيران المدني ، إنه وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، تتم عمليات تعقيم وتطهير مكثفة للمطارات المصرية بشكل يومي ومنتظم ، وتشمل عمليات التطهير والتعقيم جميع مبانى وإستراحات الركاب فى صالات السفر والوصول و الكاونترات وكل مكان يمكن تواجد الراكب به فى المطار ومكاتب العاملين وذلك حفاظا على سلامة الركاب والعاملين.
 
وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، أكد أن المجال الجوي غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدًا أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير المطارات المصرية كافة خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني،بإستخدام مواد معقمة آمنة ومعتمدة دولياً لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية الكاملة لجميع العاملين داخل القطاع  .
 
 
وأضاف الوزير أن المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم (من دون ركاب) وذلك للسماح للوفود السياحية الموجودة حاليًا بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم، وذلك من دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران. 
 
حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (1)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (2)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (3)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (4)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (5)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (6)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (7)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (8)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (9)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (10)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (11)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (12)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (13)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (14)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (15)
 

 

حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية بعد تعليق الرحلات (16)
 

المطارات المصرية

فيروس كورونا

وزير الطيران

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