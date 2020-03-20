حملات مكبرة لمتابعة اغلاق المقاهى والكافتيريات والمطاعم بالمنيا.. صور

ونفذت الوحدة المحلية بمجلس قروى دير البرشا بمركز ملوى برئاسة رضا عبدالمجيد رئيس القرية ، والملازم اول ابانوب سرجيوس رئيس نقطة شرطة البرشا، اعمال رش وتطهير الشوارع والمبانى بنطاق قرى مجلس دير البرشا، وكذلك متابعة القرارات الصادرة بغلق المطاعم والمقاهى والكافيهات من الـ7مساءاً وحتى الـ6صباحاً حتى 31مارس الجارى.

وشدد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكاقتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءًا إلى الـ 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً أن هذا القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

وكلف محافظ المنيا رؤساء المراكز التسع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا، وذلك ضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

كما قرر المحافظ، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة افراح او احتفالات او مناسبات او سرادق عزاء او اجتماعات او ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة او خاصة او بالشوارع على مستوي الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات اخري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.