حملات لتطهير وتعقيم دور العبادة والدواوين والمنشآت الخدمية فى الجيزة.. صور

بالتزامن مع المبادرة التى أطلقتها وزارة الصحة، باعتبار يوم الجمعة مخصص للتنظيف والتعقيم الأسبوعي، أطلقت محافظة الجيزة حملة لتعقيم وتطهير المساجد والمحال والمنشآت الحكومية في المحافظة، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الذى أكد أنه تم البدء فى تطهير ورش وتعقيم المساجد والمحال بقطاع هضبة الأهرام بالتعاون مع الشباب.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم تطهير وتعقيم مبانى الدواوين لحى العمرانية ومركز ومستشفى أبو النمرس المركزى وقسم الشرطة والوحدات المحلية لمركز ومدينة البدرشين ومنشأة القناطر.

وأضاف راشد أنه تم تعقيم وتطهير المساجد والكنائس بمركز ومدينة أوسيم والوحدات الصحية لافتا انه جارى استكمال تطهير كافة المنشأت والدواوين الحكومية بالمحافظة .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز ومديرى المديريات بنشر التوعية المجتمعية والسعى نحو تغيير السلوكيات غير الايجابية التى تضر بصحة الأفراد والمُجتمع داعيا بالاهتمام بالأماكن العامة ووسائل النقل وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير مستشفى أوسيم المركزى وبنك مصر ومكتب بريد فرع اوسيم وادارة الشباب والرياضة و ومرفق المطافى بأوسيم وبعض المساجد والمعهد الأزهرى بقرية شنبارى وبرطس وعدد من المساجد والمنشآت الخدمية وماكينات الصراف الألى بمركز العياط وأحياء الهرم والطالبية والعمرانية وبولاق .

يذكر أن محافظة الجيزة نقذت غلق وتشميع وتوقيع غرامات رادعة على حوالى 200 مقهى ومطعم ومحال تجارية وكافيتريات لم تلتزم بتنفيذ قرارات الغلق فى المواعيد المقررة، حيث قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات مكبرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، حيث قام محافظ الجيزة بتشميع أحد محلات المأكولات الشهيرة بشارع فيصل الرئيسى لعدم التزامه بالغلق ووضعه سواتر من القماش لحجب الرؤية عنه موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .