حملات شبابية لتعقيم المساجد المنوفية قبل صلاة الجمعة.. صور

المنوفية -محمد فتحى

شهدت محافظة المنوفية قيام العديد من الحملات الشبابية بتوفير المادة المخصصة للتطهير والتعقيم للمساجد قبل صلاة الجمعة بمادة كلورات صوديوم.

وفى قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، قام فريق أسلوب حياة بتعقيم مساجد القرية والبالغ عددهم 7 مساجد وذلك لعدم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، كما شارك الأحزاب السياسية بتعقيم المنشآت.

ومن جانبه أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تخصيص مستشفى الحميات والصدر بشبين الكوم لعزل حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد واستقبال المواطنين بعيادات مستشفى المخ والأعصاب بمجمع مستشفيات ميت خلف .

كما أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية كل فى نطاقه وممثل من مديريات الصحة والزراعة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطرى والأوقاف والأزهر وممثل من إدارات البيئة تكون مهمتها رش وتطهير الجهات الحكومية وكافة أماكن التجمعات ووضع خطة للبدء بالأماكن الأكثر أهمية والتى بها تجمعات كالمساجد ومكاتب البريد والشهر العقارى والمحاكم والبنوك ومحطات القطار والمخابز والمجمعات الإستهلاكية ، فضلاً عن المقرات الإدارية ومراكز الشباب .

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير المادة المخصصة للتطهير والتعقيم من خلال 12 فنطاس حمولة طن كلورات صوديوم ويتم توجيهها لمقر الوحدات المحلية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً لبدء خطة تطهير المنشآت الحكومية وأماكن التجمعات ، فيما شدد المحافظ على إزالة اى معوقات تعوق عمل اللجان ،كما أكد على مديرية الطب البيطرى والزراعة بتوفير معدات الرش اللازمة .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد تفقد أمس الأول قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا ، بحضور الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة ، والدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى .