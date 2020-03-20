حملات تطهير وتعقيم المساجد ووسائل المواصلات فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شارك عدد من أعضاء أحد الجميعات بدمياط فى حملات التطهير وتعقيم لوسائل المواصلات العامة والمنشآت الحكومية والخاصة والدينية وذلك ضمن حزمة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قام أعضاء الحملة بالتنسيق بين إدارتي البيئة والمواقف.

استهدفت الحملة عددا من المواقف بمدينة دمياط منها موقف رأس البر وعزبة البرج وأسفل الكوبري العلوى وكذلك سيارات سرفيس السنانية وأيضاً بعض المنشآت الحيوية منها مديرية الأمن، إدارة المرور و مقر هيئة الرقابة الإدارية بمدينة دمياط.

كما شارك شباب قرية سيف الدين بمركز الزرقا بدمياط فى حملة تطهير المساجد استعدادا لصلاة الجمعة حيث تم تطهير 18 مسجد وزاويه بالقرية كنا قام أعضاء الجمعية بحملة توعية لنشر الوعي الصحي للتصدي لخطر فيروس كورونا.

كما شارك أعضاء إحدى الجمعيات فى حملة تطهير المجمع والمنطقة المحيطة به ووجهت الجمعية حملة توعية لأعالي السنانية عن كيفية الوقاية من فيرس كورونا.

وكانت محافظة دمياط قد أعلنت خطة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ، لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" وذلك بعد تأكد إصابة عدد من الحالات بالفيروس.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حرصها علي سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية تم مخاطبة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، تكليف مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة ، التنبيه بتطهير الكنائس للتأكيد على النظافة والمرور الدوري يوميا ، والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية