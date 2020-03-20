اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات تطهير وتعقيم المساجد ووسائل المواصلات فى دمياط

الجمعة، 20 مارس 2020 12:24 م
حملات تطهير وتعقيم المساجد ووسائل المواصلات فى دمياط تعقيم الموصلات
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك عدد من أعضاء أحد الجميعات بدمياط فى حملات التطهير وتعقيم لوسائل المواصلات العامة والمنشآت الحكومية والخاصة والدينية وذلك ضمن حزمة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قام أعضاء الحملة بالتنسيق بين إدارتي البيئة والمواقف.

استهدفت الحملة عددا من المواقف بمدينة دمياط منها موقف رأس البر وعزبة البرج وأسفل الكوبري العلوى وكذلك سيارات سرفيس السنانية وأيضاً بعض المنشآت الحيوية منها مديرية الأمن، إدارة المرور و مقر هيئة الرقابة الإدارية بمدينة دمياط.

كما شارك شباب قرية سيف الدين بمركز الزرقا بدمياط فى حملة تطهير المساجد استعدادا لصلاة الجمعة حيث تم تطهير 18 مسجد وزاويه بالقرية كنا قام أعضاء الجمعية بحملة توعية  لنشر الوعي الصحي للتصدي لخطر فيروس كورونا.

كما شارك أعضاء إحدى الجمعيات فى حملة تطهير المجمع والمنطقة المحيطة به ووجهت الجمعية حملة توعية لأعالي السنانية عن كيفية الوقاية من فيرس كورونا.

وكانت محافظة دمياط  قد أعلنت خطة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ، لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"  وذلك بعد تأكد إصابة عدد من الحالات  بالفيروس.

وأكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حرصها علي سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية تم مخاطبة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، تكليف مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة ، التنبيه بتطهير الكنائس للتأكيد على النظافة والمرور الدوري يوميا ، والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية

 

FB_IMG_1584695197624
 
 
 
 
 
FB_IMG_1584695191186
FB_IMG_1584695191186

 

 


دمياط

محافظة دمياط

المستشفات

تعقيم

تعقيم والموصلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة