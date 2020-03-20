حبس 5 عاطلين لسرقتهم موقع تحت الإنشاء في النزهة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، بحبس 5 متهمين 4 أيام، بعدما تم ضبطهم وبحوزتهم طن حديد تسليح قاموا بسرقته من موقع تحت الإنشاء بالنزهة، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

وكان رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم طن حديد تسليح قاموا بسرقته من موقع تحت الإنشاء بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى مستقلى سيارة "ميكروباص" باستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم سائق مطلوب التنفيذ عليه فى 33 حكم حبس جزئى "تبديد"،4عاطلين "لهم معلومات جنائية"، وتبين أن السيارة "بدون مقاعد خلفية" عُثر بداخلها على (كمية من حديد التسليح وزنت حوالى (1) طن ، فرد خرطوش ، طلقتان لذات العيار- 2مقص حديدى- سلاح أبيض "سكين").

بمواجهتهم إعترفوا بسرقة حديد التسليح من داخل مبنى "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "القطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع وأقروا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.