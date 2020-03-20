حبس محام وسائق بتهمة مساعدة شاب على الانتحار بقصر النيل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة وسط القاهرة، بحبس محامى وسائق لمساعدتهما شخص يحمل إحدى الجنسيات العربية، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كان اللواء نبيل سليم مدير، مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من المقدم حسام عشماوى، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل مفاده انتحار أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" بإطلاق عيار نارى على نفسه، باستخدام (طبنجة وبخزينتها طلقة لذات العيار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى تحصل على السلاح من (سائق "له معلومات جنائية"، ومحام).

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافهما وضبطهما بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة تعرفه على المتوفى بمدينة نوبيع وقيامه بقضاء متطلباته.

وأضاف بأن المتوفى طلب منه التحصل على سلاح نارى لرغبته فى الانتحار بسبب معاناته من أمراض الشيخوخة، فتواصل مع "المتهم الثانى" لشراء السلاح النارى المشار إليه.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وأقر بتحصله على السلاح النارى و2 طلقة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، واتفق مع "الأول" على تسليم السلاح النارى للمتوفى نظير مبلغ مالى.

تم بإرشادهما ضبط بمسكنهما جزء من المبلغ المالى، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المُتحصل عليه من المتوفى على متطلباتهما الشخصية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.