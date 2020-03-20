حانة فى موسكو تقدم للزبائن كوكتيل "فيروس كورونا"

رويترز

تقول حانة فى العاصمة الروسية موسكو إنها اكتشفت العلاج الناجع لحالة الذعر المتزايدة من وباء كورونا.. إنه كوكتيل منعش يحمل اسم الفيروس سريع الانتشار.

وبدأت حانة رازفيدكا فى موسكو بيع كوكتيل "فيروس كورونا" أمس الأربعاء. ويقدم المشروب فى كوب مع حقنتين طبيتين، تحتوى إحداها على سائل أحمر والأخرى على سائل أخضر. لكن مدير الحانة أنطون زاجاريا رفض تحديد المكونات المستخدمة.

وقال إن الهدف من ابتكار هذا الكوكتيل هو مساعدة سكان موسكو على عدم الشعور بالذعر فى الوقت الذى تسجل فيه البلاد أعدادا متزايدة من الإصابات بالفيروس. وسجلت روسيا حتى اليوم 199 إصابة وحالة وفاة واحدة.

وقال زاجاريا لرويترز "فكرة هذا الكوكتيل طرأت فجأة تماما مثل الفيروس الذى ظهر فجأة... قررنا أن نحاول تخفيف مستوى التوتر والذعر الذى يعد ألد أعدائنا فى هذا الوضع".

وفى صفحة الحانة على موقع إنستجرام، قال القائمون على الحانة إن على الشخص احتساء الكوكتيل فقط عندما تسيطر عليه رغبة جارفة فى تخزين مناديل الحمام ودقيق الحنطة السوداء فى حالة إغلاق المدينة.

وأضاف زاجاريا "بالطبع ما زال يتعين عليك أن تغسل يديك وتتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية.. لكن لا داعى للذعر.. لماذا؟ هذا لن يساعد أحدا".