اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 06:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حانة فى موسكو تقدم للزبائن كوكتيل "فيروس كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 06:00 ص
حانة فى موسكو تقدم للزبائن كوكتيل "فيروس كورونا" كوكتيل كورونا فى روسيا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقول حانة فى العاصمة الروسية موسكو إنها اكتشفت العلاج الناجع لحالة الذعر المتزايدة من وباء كورونا.. إنه كوكتيل منعش يحمل اسم الفيروس سريع الانتشار.

 

وبدأت حانة رازفيدكا فى موسكو بيع كوكتيل "فيروس كورونا" أمس الأربعاء. ويقدم المشروب فى كوب مع حقنتين طبيتين، تحتوى إحداها على سائل أحمر والأخرى على سائل أخضر. لكن مدير الحانة أنطون زاجاريا رفض تحديد المكونات المستخدمة.

 

وقال إن الهدف من ابتكار هذا الكوكتيل هو مساعدة سكان موسكو على عدم الشعور بالذعر فى الوقت الذى تسجل فيه البلاد أعدادا متزايدة من الإصابات بالفيروس. وسجلت روسيا حتى اليوم 199 إصابة وحالة وفاة واحدة.

 

وقال زاجاريا لرويترز "فكرة هذا الكوكتيل طرأت فجأة تماما مثل الفيروس الذى ظهر فجأة... قررنا أن نحاول تخفيف مستوى التوتر والذعر الذى يعد ألد أعدائنا فى هذا الوضع".

 

وفى صفحة الحانة على موقع إنستجرام، قال القائمون على الحانة إن على الشخص احتساء الكوكتيل فقط عندما تسيطر عليه رغبة جارفة فى تخزين مناديل الحمام ودقيق الحنطة السوداء فى حالة إغلاق المدينة.

 

وأضاف زاجاريا "بالطبع ما زال يتعين عليك أن تغسل يديك وتتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية.. لكن لا داعى للذعر.. لماذا؟ هذا لن يساعد أحدا".

 


كورونا

فيروس كورونا

روسيا

كورونا فى روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة