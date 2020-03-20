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جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

الجمعة، 20 مارس 2020 02:02 ص
جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما الشمس
كتب محمود راغب

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يشهد النصف الشمالى من الكرة الأرضية حدوث الاعتدال الربيعى هذه السنة اليوم الجمعة 25 رجب 1441 الموافق 20 مارس 2020 عند الساعة 06:49 (03:49 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وهو أول يوم فى فصل الربيع فلكيًا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه فى هذا اليوم تكون أشعة الشمس عامودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوى على نصفى الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر فى القطبين، وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة .

وأوضح التقرير، أن الاعتدال الربيعى يمثل نقطة فى مدار الأرض حول الشمس وهو أيضًا علامة للحظة التى تعبر فيها الشمس "ظاهريًا" خط الاستواء السماوى منتقلة من النصف الجنوبى إلى النصف الشمالى لقبة السماء.

وبشكل عام يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولكن هذا لا يحدث تمامًا لسببين: الأول أن الشمس قرص دائرى وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقى وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربى وهذا فى حد ذاته يعطى حوالى 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة .

أما السبب الثانى هو الانكسار الجوى، حيث يعمل الغلاف الجوى للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسى الحقيقى كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوى حوالى 0.5 درجة، وهذا يعنى عندما نرى الشمس على الأفق تكون فى الواقع أسفل الافق، وهذا يؤدى إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالى 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة، وبالتالى مزيد من ضوء النهار فى يوم الاعتدال.

 


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