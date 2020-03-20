اليوم السابع
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جامعة طنطا تحصد المركز الأول إفريقيا والثالث عالميا فى قاعدة بيانات البحوث الطبية العالمية

الجمعة، 20 مارس 2020 05:48 م
جامعة طنطا تحصد المركز الأول إفريقيا والثالث عالميا فى قاعدة بيانات البحوث الطبية العالمية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، فوز الجامعة بالمركز الأول إفريقيا والثالث عالميا طبقا لنسب المشاركات فى إنشاء قاعدة البيانات العالمية الجديدة RELISH، والخاصة بالبحوث الطبية والبيولوجية.

وقال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، إن قاعدة البيانات العالمية الجديدة ستُعزز من تطوير البحوث الطبية والحيوية والبيولوجية التى تخدم المجتمع البحثى والعلمى حول العالم.

وقد شارك الدكتور محمد العيسوى الأستاذ المساعد بكلية العلوم فى إنشاء قاعدة البيانات العالمية RELISH وذلك ضمن فريق بحثى دولى يتألف من 1600 باحث وخبير يمثلون 1500 جامعة من 84 دولة حول العالم.

وقد نشر "العيسوى" مؤخرا الورقة البحثية الخاصة بقاعدة البيانات الجديدة RELISH فى الدورية العالمية DATABASE التابعة لدار النشر العالمية Oxford University Press وذلك بعنوان " إنشاء جديدة لتعزيز البحوث الطبية والحيوية والبيولوجية".

كما كشف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا عن إنشاء غرفة عمليات بمستشفيات طنطا الجامعية تعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين وسرعة التدخل حال استقبال أى اشتباه بالإصابة، وذلك فى إطار الخطة الشاملة التى وضعتها جامعة طنطا برئاسة الدكتور الدكتور مجدى سبع ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعميمها على جميع كليات ووحدات وإدارات الجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا فى بيان له إلى رفع حالة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية لمواجهة الفيروس وذلك فى إطار جهود جامعة طنطا المتواصلة لنشر الوعى الصحى للوقاية ومكافحة الفيروسات والأمراض المعدية فضلًا عن التأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها تلك المستشفيات .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا تنظيم مواعيد الزيارات اليومية مستشفيات طنطا الجامعية، وذلك كإجراء احترازى صحى لضمان سلامة المرضى والمترددين من الاصابة فيروس كورونا الجديد ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات وتعميمها على كليات الجامعة والمدن الجامعية وقطاعات الجامعة المختلفة.

وتابع الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أنه جارى تدريب مستمر لفرق العمل بالمستشفيات والإدارات الطبية، وعمل توعية لجميع العاملين فى المستشفيات سواء الفريق الصحى أو الموظفين أو الأمن وغيرهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا انه تم وضع خطة استباقية شملت مرحلة الاستعداد بتنظيم دورات ونـدوات للتوعية فى كافة الكليات والوحدات والمراكز والمستشفيات، وإعداد وتجهيز فرق عمل مدربة بالمعلومات اللازمة عن الفيروس وطـرق الوقاية منه، إلى جانب التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمشاركة المعلومات والمستجدات وأهمية تلقى المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات التى تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

 

 


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