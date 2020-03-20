جامعة دمياط: رفع أكثر من ألف محاضرة للتعلم عن بعد

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط التزام أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء اللجنة العليا لإدارة التعلم عن بعد، واللجان الفرعية بالكليات، والعاملين بالبوابة الإلكترونية بالجامعة وبمركز التقنية، ومركز إنتاج المقررات الإلكترونية، واصلوا العمل على مدار 24 ساعة و بشكل مفاجئ و طارئ، فى محاولة منهم لإنقاذ العام الدراسي مع الحفاظ على سلامة أبنائهم الطلاب وأسرهم.

ونتج عن ذلك رفع أكثر من ألف محاضرة على الإنترنت ما بين محاضرة مكتوبة أو صوتية أو مرئية أو على شكل شرائح أو بأية صورة أخرى بسيطة كانت أو احترافية، و لا يزال العمل جاريا لرفع المزيد من المقررات.

واشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة الآن فى انتظار أية قرارات جديدة من المجلس الأعلى للجامعات أو من مجلس الوزراء، حيث اتفق رؤساء الجامعات فى الجلسة الطارئة للمجلس الأعلى للجامعات و التى عقدت يوم الثلاثاء 10 مارس على ضرورة اتخاذ كل الجامعات قرارات موحدة يتفق عليها المجلس الأعلى للجامعات بشأن كل ما يتعلق بالدراسة و الامتحانات، أو وفق ما يرد من مجلس الوزراء فى ضوء رؤية الوزارات المعنية، و ذلك نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن الآن.

وفى ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن إصدار السلطة المختصة ما تراه لازما من قرارات لحماية العاملين لديها أو المترددين عليها من فيروس كورونا المستجد

وأهاب رئيس الجامعة بمنسوبي الجامعة توخى الحذر من مثيرى الشائعات أو الفتن ومتابعة الصفحة الرسمية للجامعة وللكليات بشكل دورى حيث سنعلن بشكل متواصل ودائم كل ما يستجد من تعليمات أو قرارات.

وكانت جامعة دمياط قد أعلنت عن إلزام جميع منسوبي الجامعة بأسلوب الدراسة عن بعد، وأنه غير مطلوب من الطلاب شراء أى كتب أو أى مستلزمات تعليمية، تتعلق بالدراسة أو مشروع التخرج، ومشروعات التخرج والتقويم بصفة عامة مرحلة لم تناقش بمجلس الجامعة حتى تاريخه.

ونوهت الجامعة أنه على الطلاب الذين يطلب منهم أى شىء من هذا القبيل تقديم مذكرة تفصيلية لعميد الكلية الخاصة بهم، شاملة اسم المادة والأستاذ والشعبة والفرقة، وعلى الطلاب تقديم المذكرة إلكترونيا، عبر البريد الإلكترونى لكل عميد والمعلن على صفحة كل كلية.

وتعلن الجامعة لجميع الطلاب أنه غير مطلوب منهم أبدا الخروج لأى سبب من الأسباب يتعلق بالدراسة والاختبارات بالجامعة، كما طمأنت الطلاب وذويهم أن الجامعة لن تسمح أبدا بذلك، وستقف إلى جانب الطلاب حتى لو وصل الأمر إلى تكليف أستاذ آخر بتدريس المقرر، وإحالة من يخالف تعليمات الجامعة للتحقيق و نوجه جميع الطلاب بمتابعة الصفحة الرسمية للجامعة والصفحة الرسمية لكليتهم وما يرد بهما من تعليمات وعدم الالتفات لأى قرارات فردية سيحاسب عليها من يخرج عن قرارات وتعليمات الجامعة.