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جامعة الأزهر تدعو طلابها لإنشاء بريد إليكترونى من الجامعة لاتاحة المناهج

الجمعة، 20 مارس 2020 02:41 م
جامعة الأزهر تدعو طلابها لإنشاء بريد إليكترونى من الجامعة لاتاحة المناهج جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الازهر، أن الطالب  الذي ليس لديه بريد إليكتروني باسمه من الجامعة عليه أن يدخل على الرابط التالي ليكتب بياناته، حتى يتسنى للجامعة إرسال  بريد إلكترونى لجميع الطلاب الذين يتم تسجيل بياناتهم  خلال 48 ساعة .

وأوضح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البريد الإلكتروني يتيح للطلاب مشاهدة كل الفيديوهات ويستفيد من خدمات أخرى كثيرة جدا من خلال هذا البريد.

من ناحية اخرى، و في إطار حرص جامعة الأزهر على التكاتف مع الدولة فيما تتخذه من قرارات للعبور من هذه الأزمة (فيروس كورونا) أهابت بجميع المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم الانسياق خلف الشائعات أوالتهافت على تخزين السلع أو الأطعمة التي تزيد عن الاستهلاك المعتاد وكذا عدم الإفراط في استخدام الأدوات الصحية التي تخرج عن نطاق  التوجيهات التي  تصدر ها الجهات الطبية المختصة كون الالتزام بذلك سيكون له  الأثر والمرور الطيب في الحفاظ على الصحة وتلافي التأثير السلبي على ارتفاع الأسعار وأسواق المال وهو مايصب في مصلحة اقتصادنا القومي الذي يجب أن نحافظ عليه ونعمل على تنميته.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلف قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع بوابة الأزهر الإلكترونية والمركز الإعلامى للأزهر، إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الأزهرى قبل الجامعى؛ تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر، ونماذج تفاعلية تتيح للمعلمين التواصل مع طلابهم بشكل سهل وفورى، ولتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد" بأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المركز الإعلامى للأزهر، قاما بإعداد وتسجيل فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وجرى إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية، والتى يمكن لجميع الطلاب الإفادة منها من خلال بنك المعرفة المصرى، وتضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

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