تونس تستعد لإغلاق مجالها الجوى بشكل كامل بسبب كورونا واكتظاظ بمطار قرطاج

تونس /أ ش أ/

تستعد تونس لإغلاق مجالها الجوى بشكل كامل بداية من منتصف ليل اليوم الجمعة، ووقف جميع رحلات الإجلاء الجوية بصفة نهائية، ضمن الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد، وهو ما تسبب فى زحام شديد واكتظاظ أعداد كبيرة من المسافرين فى مطار تونس قرطاج.

وصرح كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، محرز بوثوري، اليوم الجمعة، بأن رحلات إجلاء التونسيين العالقين خارج حدود الوطن ستتواصل إلى حدود منتصف الليل، باستثناء رحلة واحدة، غدا السبت على الساعة الخامسة صباحا قادمة من مونتريال بكندا.

وأضاف أن رحلات الإجلاء شملت العديد من البلدان على غرار فرنسا وألمانيا وسويسرا وتركيا وإيطاليا وبلجيكا، مشيرا إلى أن 18 تونسيا تم إجلاؤهم اليوم الجمعة من إيطاليا، وقد تم وضعهم فى الحجر الصحى الإجبارى وذلك بعد تطبيق الإجراءات الصحية المعمول بها فى المطار والتأكد من سلامتهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق بحالة الاكتظاط التى شهدها مطار تونس قرطاج الدولي، أوضح ديوان الطيرانى المدنى والمطارات أنها تعود إلى تجمع أعداد كبير من المسافرين الذين تعذر توفير تذاكر سفر لهم ولمرافقيهم داخل المطار فى محاولة للتسجيل بقائمات الانتظار بعد انتهاء عملية الحجوزات على جميع الرحلات الاستثنائية المبرمجة فى إطار الخطة الوطنية للإجلاء، مقدما اعتذاره لجميع من تعذر إجلاؤهم لأسباب قاهرة وخارجة عن نطاقه، داعيا إياهم إلى الاتصال بالمصالح القنصلية التونسية.