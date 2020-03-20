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تنفيذ 1408 أحكام قضائية متنوعة خلال حملة أمنية بالمنيا

الجمعة، 20 مارس 2020 12:13 م
تنفيذ 1408 أحكام قضائية متنوعة خلال حملة أمنية بالمنيا تنفيذ احكام
المنيا- حسن عبد الغفار

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شنت مديرية أمن المنيا، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث المخدرات، والمسطحات المائية، حيث تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى، يفيد شن حملة مكبرة لضبط المخالفين، اسفرت عن تنفيذ 1408 حكم قضائى متنوع بين احكام جنائية، وجزئية واستئناف، وتم احالتهم إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق .

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة متهمين، عبارة عن 3 فرد محلى الصنع ومسدس، الى جانب عدد من الطلقات النارية المتنوعة.

فيما أسفرت الحملة عن تحرير975 مخالفة مرورية متنوعه بين الوقوف فى الممنوع ومخالفات أشارة المرور، عدم وضع لوحات معدنية، كما أسفرت الحملة عن ضبط 47 قضية تموينية متنوعة، بين قص وزن ومخالفات مخابز وعدم حمل شهادات صحية، واسلع منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 102 مخالفة مرافق متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، الى جانب تحرير 10 مخالفات خاصة بالمسطحات المائية، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه لمباشرة التحقيق.

ومن ناحية اخرى شاركت شرطة المرافق الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذ القرار الصادر بأغلاق المقاهى والكافيهات والمطاعم وتمكنت شرطة المرافق من فض العديد من الأسواق العشوائية تنفيذا لقرار اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بحظر إقامة الأسواق، ضمن الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كرونا، كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من إغلاق 64 سنتر تعليمى ومركز للدروس الخصوصية ،منعا لتجمعات الطلاب حفاظا على سلامتهم .

 


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