تنفيذ شبكتى كهرباء بحدائق أكتوبر وبنى سويف الجديدة ومخبز بـ" ناصر الجديدة"

كتب أحمد حسن

أكد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه سيتم تنفيذ أعمال شبكة كهرباء لعدد 262 عمارة إسكان اجتماعى بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار استكمال المرافق والخدمات اللازمة بمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأنه سيتم تنفيذ شبكة كهرباء بمنطقة امتداد ورش الشباب ( الصناعات الخفيفة) لتوفير البية الأساسية الجاذبة للاستثمار، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

من جانبه أضاف المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه سيتم تنفيذ مخبز بمساحة 750م2 بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحى الأول بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

‫كان المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قد أكد استعداد جهاز المدينة لتقديم المساعدة وتذليل العقبات من أجل المساهمة فى تطوير العملية التعليمية بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مدرستين للتعليم الثانوى، ومدرسة للتعليم الأساسى بمنطقتى (266 عمارة) و(1185 عمارة) "إسكان اجتماعى"، تمهيداً لتشغيلها مطلع العام الدراسى الجديد، كما أنه جارٍ تنفيذ 6 مدارس أخرى للتعليم الأساسى بنسب إنجازٍ متقدمة.

‫وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة مد جسور التواصل المباشر مع المسئولين بمختلف الجهات والمواطنين بالمدن الجديدة، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن لجنة سحب الأراضى قامت بتفيذ عدد من قرارات السحب، وأصبحت الأراضى فى حوزة الجهاز، موضحاً أن القرارات التى تم تنفيذها، شملت، سحب 25 فداناً من قطعة الأرض رقم 37، والمُخصصة لإحدى الشركات نظر لعدم الالتزام بسداد قيمة الأرض وعدم إثبات الجدية، وسحب قطعة الأرض رقم 22 بمساحة 1.36 فدان والمخصصة لإحدى النقابات لعدم اثبات الجدية.