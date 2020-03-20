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تقرير للبورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب وبالم هيلز وجى بى اوتو

الجمعة، 20 مارس 2020 12:36 م
تقرير للبورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب وبالم هيلز وجى بى اوتو البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وتراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى عامر جروب إلى 236.861 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير إلى 697.530 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 80.805 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت إلى 32.154 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 277.747 مليون شهادة.
 
فيما ارتفع رصيد شهادات الإيداع لشركات، التجارى الدولى- مصر إلى 56.603 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.567 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.030 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس عند 181.512 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 84.195 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.625 مليون شهادة.
 
كما استقر رصيد شهادات البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة.
 
وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مشتريات للمؤسسات المحلية، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 504.743 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.7 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.06%، والعرب على 5.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.28%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 86.3 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 328.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 464.1 مليون جنيه.
 
نسب شهادات الإيداع الأجنبية 19-3-2020
نسب شهادات الإيداع الأجنبية 19-3-2020
 

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