تفعيل منظومة التعليم عن بعد بالكليات النظرية بجامعة حلوان لمواجهة كورونا

قدمت الكليات النظرية بجامعة حلوان مجموعة من خطط التعليم عن بعد والتى من شأنها توفير بديل للطلاب لتلقى محاضراتهم والتواصل مع اساتذتهم وكلياتهم عقب قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك دعما لمنظومة التعليم عن بعد فى ظل الظروف الراهنة لمكافحة فيروس كرونا وفى خطوة إيجابية لتطبيق التحول الرقمى بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة .

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان صادر عن الجامعة، أن تطبيق منظومة التعليم عن بعد يعد الوسيلة التى تسعى الجامعة للاعتماد عليها اعتمادا كاملا وفق خطتها، والبدء فى المرحلة الراهنة فى تنفيذ منظومة التعلم عن بعد بما يتماشى مع منظومة التحول الرقمى التى تهدف الدولة لتحقيقها فى المستقبل القريب وأضاف أن تطبيق هذه المنظومة يخدم الطالب والأستاذ ويختزل الوقت والجهد ويحقق أهدافًا تعليمية واقتصادية ويضع الجامعة والدولة فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال.

وأوضحت الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب أنه تم تشكيل غرفة عمليات للتعليم عن بعد على مستوى الكلية هذا بالإضافة إلى عقد ورش عمل للتدريب على التقنيات التى يمكن الاستعانة بها فى التواصل مع الطلاب، وتقديم شرح للطلاب للدخول على موقع الجامعة للتعليم الإلكترونى، هذا وقد تم تفعيل وإنشاء جروبات على الواتس اب لكل فرقة مع استاذ المادة لعرض Voice Note و ملخصات للمادة وللإجابة عن الأسئلة، مشيرة إلى أنه تم استخدام مركز تطوير تعليم اللغات المجهز والممول من الاتحاد الأوروبى ضمن مشروع اكسيلنج لبث فيديوهات للطلاب بمعرفة الاساتذة وليس على الطلاب سوى تطبيق برنامج متاح على الانترنت VLC player، كما تم عرض عدد من البرمجيات والتطبيقات المجانية المتاحة للمحاضرات التزامنية.

وأشار الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية التجارة الى أن الكلية تقدم كافة الدعم لاستكمال العملية التعليمية فى مواجهة التحديات والازمات وفى كلية التجارة أصبح هناك تواصل دائم مع الطلاب الكترونيا من خلال عدة بدائل مناسبة لأعداد الطلاب وطبيعة الدراسة للمتابعة بين الطلاب والأساتذة، مؤكدا ان طلاب كلية التجارة يمثلون الجزء الأعظم من طلاب الجامعة لذا تعمل الكلية على توفير كافة البدائل لضمان جودة العملية التعليمية للطلاب فى كافة الشعب الأساسية والبرامج الجديدة من خلال العديد من الوسائل الإلكترونية التى تضمن للطلاب التحصيل الدراسى فى الفترة القادمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب فى المقام الأول.

وبدوره قال الدكتور إيهاب حمزة أن الكلية ستقوم بتقديم أى تدريب تحتاجه كليات الجامعة فى استخدام الوسائط التعليمية المختلفة ، كما سيتم نشر محاضرات المواد المختلفة للطلاب على اليوتيوب والوسائط التعليمية ، وإضافة صوت وشرح للمواد التعليمية على عرض power point وعمل جروب على واتس آب للمواد التعليمية ، محاضرات تفاعلية، كما يتم تقديم المقررات الإلكترونية عن طريق مودل وادمودو وهى منصات توفر الاتصال بين السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جانبها أكدت الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق أن الكلية اتخذت خطوات واسعة فى هذا الشأن، بالنسبة لليسانس سواء الشعبة العربى او البرنامج الإنجليزى حوالى 90 ٪؜ من الدكاترة أنشأوا صفحات على الفيس بوك وتم تحميل عرض مرئى لمحاضرتهم ويكون العرض المرئى مصحوباً بشرح صوتى كما قام بعض الأستاذة بعرض محاضرات صوتية وبالنسبة للدراسات العليا تم تحميل جزء من المقررات بذات الطريقة وجارى استكمال باقى المحاضرات وتحميل العروض على موقع الجامعة.

وأشار الدكتور زغلول حسانين عميد كلية الخدمة الاجتماعية أنه يتم العمل على توفير الدعم الفنى لأعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من استخدام الموقع الإلكترونى للكلية ومواقع التواصل الاجتماعى فى تقديم المحاضرات للطلاب، كما تشمل خطة التعليم عن بعد تقديم المحاضرات إلكترونيًا لطلاب مرحلة البكالوريوس وكذلك مرحلة الدراسات العليا فى تلك الفترة.