تعقيم مبانى مديرية الأمن في الشرقية للوقاية من "كورونا".. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تنفيذ أعمال التطهير بإدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، والأمن العام، والأمن الوطنى، ومديرية أمن الشرقية، والإدارات الأمنية المختلفة بالمحافظة .

وقامت فرق مديرية الشئون الصحية بإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بتطهير جميع الأسطح، وغرف إقامة المجندين، والمكاتب الإدارية، وباقي الغرف الأخرى، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

وقدم وكيل الوزارة بعض الإرشادات والتوعية والتثقيف الصحي للمجندين، وتم تدريبهم على القيام بأعمال التطهير اليومية لأماكن العمل .

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ على المواطنين، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد .

وبدوره ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي اهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي "الصحة- الزراعة " ، بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمنشآت الحكومية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق والمحال التجارية وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وفي هذا الاطار قامت مديريه الشباب والرياضة، بتنفيذ حمله تعقيم وتطهير واسعه لإدارتي شباب منيا القمح وبلبيس ومركز شباب الحسينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد شملت أعمال التطهير والتعقيم الاسطح والطرقات والممرات والحمامات والصالات الرياضية الملحقة بمراكز الشباب ، بالإضافة الي عمل حملات توعية لنشر الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة، للحفاظ علي صحة وسلامة الرياضيين .

كما قامت مديرية التربية والتعليم باستكمال حمله التطهير والتعقيم لمبني ديوان عام المديرية وادارتي ههيا وكفر صقر التعليميتين والمدارس التابعة لهما شملت أعمال تطهير وتعقيم جميع اسطح المنشآت والطرقات والممرات والحمامات والفصول الدراسية ومساهمة المعلمين بعدد من المعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة لسرعة الانتهاء من تنفيذ اعمال التطهير والتعقيم حفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمدرسين والطلاب.

ولمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره قامت مديرية الطب البيطري باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والفيروسات الأخرى وإجراء اعمال التطهير والتعقيم حيث تقوم فرق التعقيم برش المباني والأثاثات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية 4 مرات يوميا بمحلول التطهير عالي المستوى 20 مللي كلور ( 0.5 % إلى لتر ماء ) بالإضافة الي نشر رسائل توعية تثقيفية للعاملين بالمديرية عن الإجراءات التي يجب مراعاتها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .



تعقيم مبانى مديرية الأمن بالشرقية للوقاية من كورونا



مبانى مديرية الأمن بالشرقية



مديرية الأمن بالشرقية



تعقيم مبانى مديرية الأمن بالشرقية



تعقيم مبانى مديرية الأمن



تعقيم مبانى مديرية الأمن بالشرقية للوقاية من كورونا